Last-Minute-Sprachreisen und Summercamps im Sommer

Die Nachfrage an Sprachreisen, Summercamps und Feriencamps im In- und Ausland ist ungebrochen ? viele Eltern möchten ihren Kindern nach Monaten des Homeschoolings gerne schöne Sommerferien, kombiniert mit einem Sprachkurs und einem abwechslungsreichen Freizeitangebot, ermöglichen.

Daher bietet die Bildungsagentur GET Global Education Tumulka einen kostenlosen Online-Info-Talk für interessierte Eltern und Schüler an, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es für Sprachreisen im Sommer 2021 gibt.

Am 9. Juni 2021 um 18.00 Uhr mit folgenden Themen:

? In welchen Ländern sind Sprachreisen möglich?

? Welche Art von Kursen gibt es?

? Welche Arten der Unterkünfte gibt es?

? Welche Aktivitäten, sportlich oder künstlerisch, werden angeboten?

? Vorstellung von Kursen, die spezielle Schwerpunkte haben wie Segeln, Surfen, Outdoor- oder Survival-Kurse

? Übersicht über akademische Kurse wie beispielsweise Oberstufen- oder Abiturvorbereitungskurse

? Sprachen lernen in einem anderen Land ? beispielsweise Englisch in Italien, Kroatien oder Spanien

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, bei der der Registrierung ihre spezifischen Fragen und Wünsche bereits vorab zu stellen, so dass auf individuelle Thematiken eingegangen werden kann.

Über den Registrierungslink erfolgt die Anmeldung zu dem Webinar.

Wer keine Zeit hat, an dem Webinar teilzunehmen, kann sich natürlich auch direkt an GET wenden – individuelle Beratungen sind jederzeit telefonisch, per Skype oder persönlich in den Räumlichkeiten der Münchner Bildungsagentur möglich. GET erweitert seine Angebote laufend, daher lohnt sich auch ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com.

Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt.

