Lattice Technology baut Vertriebspartner-Netzwerk aus

Um seine Präsenz in Mitteleuropa zu stärken, wird das Vertriebsnetzwerk von Lattice Technology über seinen Distributor Salzer 3D weiter ausgebaut.

Lattice Technology bietet Softwarelösungen für die Erstellung und Veröffentlichung der 3D Technology XVL. Die Lösungen ermöglichen es Anwendern in Bereichen, die der Produktentwicklung nachgelagert sind, 3D-CAD-Daten für ihre spezifischen Bedürfnisse zu nutzen. XVL, das CAD-unabhängig ist, wurde für den Einsatz im gesamten Unternehmen entwickelt. Mit den Lösungen von Lattice Technology können Ingenieure und Nicht-Ingenieure gleichermaßen 3D-CAD-Modellinformationen für Aufgaben in der Fertigung, über die Technische Dokumentation bis hin zum Service wiederverwenden und nutzen.

XVL-Lösungen von Lattice Technology kommen Unternehmen zugute, die Produkte mit hohen Teilezahlen, aufwendigen Geometrien, komplexen Fertigungsprozessen herstellen. Die Zielbranchen reichen von Unternehmen, die große Produkte wie Flugzeuge und Automobile entwickeln, bis hin zu kleinen, komplexen Maschinen und medizinischen Geräten.

Im deutschsprachigen Raum sind die Produkte zurzeit hauptsächlich durch 3D Ersatzteilkataloge und der Integration in die CorelDRAW Technical Suite bekannt. Im Portfolio von Lattice Technology finden sich sowohl Desktop als auch Server-Anwendungen. Schwerpunkte sind unter anderem: Planen und validieren von Montage-/Service-Prozessen; einlesen und direkte Weiterverarbeitung von 3D Punktewolken aus 3D-Scannern; Kabel-Routing, um fehlende Kabel im 3D-Modell zu ergänzen; paralleles führen von unterschiedlichen Stücklisten wie Konstruktions-/Montage-/Ersatzteil-/Prozess-Stückliste; paralleles Arbeiten in Desktop und VR-Umgebung.

Bei Interesse an einer Vertriebspartnerschaft, melden Sie sich bitte bei Salzer 3D.

Lattice Technology Inc. wurde 1997 gegründet und hat Niederlassungen in Tokio, Japan, und Denver, CO, USA. Lattice Technology? ist ein eingetragenes Warenzeichen von Lattice Technology, Inc. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Seit 2008 bietet Salzer 3D hochwertige Beratung und Schulungen rund um 3D Arbeitsabläufe.

Wir sind Vertriebspartner von Lattice Technology und Corel, die Unternehmenslösungen für die modellbasierte Prozessplanung, Validierung und technische Kommunikation in der Fertigungindustrie anbieten.

Neben dem Softwarevertrieb, beraten wir unsere Kunden bei der Entwicklung und Implemetierung von 3D/2D-Workflows, schulen deren Mitarbeiter im Umgang mit komplexen 3D und 2D-Softwarelösungen und unterstützen bei der 3D modellbasierten, virtuellen Montageplanung.