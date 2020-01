Lattice Technology kündigt XVL Content Manager für den schnellen und einfachen Zugriff auf 3D-Modelle im Gigabyte-Größe an

Lattice Technology liefert XVL-basierte Softwarelösungen, mit denen Fertigungsunternehmen 3D-CAD-Daten einfach in Abteilungen weiter verwendet werden können, die der Produktentwicklung nachgeordnet sind. XVL kann die einzige ?Quelle der Wahrheit? (single source of truth) sein und als Produktdaten-Backbone für 3D-Datenkonsumenten dienen. Zu den gängigen Anwendungsfällen gehören Entwurfsprüfungen, die Validierung von Baugruppen, Montageanweisungen, technische Dokumentationen und Verfahrensanweisungen. Mit XVL können mehrere CAD-Dateien in eine einzige XVL-Datei konvertiert werden, selbst solche von verschiedenen CAD-Herstellern. Dank der geringen Größe von XVL-Dateien können alle Teile und Baugruppen von nahezu jedem 3D-CAD-Anbieter in einer einzigen Datei zusammengefasst werden, um einen vollständigen Produktzugriff zu ermöglichen.

XVL Content Manager bietet die vollständige Verwaltung für XVL-Dateien. Die Verwaltung umfasst die Versionierung; Einchecken / Auschecken; Speicherung verwandter Dateien wie 2D-Zeichnungen und Arbeitsanweisungen in branchenüblichen Formaten wie PDF und Microsoft® Excel®; Integrationen mit internen Systemen; Kontrollierte Weitergabe an alle Beteiligten mithilfe eines modernen Webbrowsers ohne Add-Ons; und eine nahtlose Integration mit XVL Studio (Authoring-Tool) für Updates.

XVL Content Manager bietet die Möglichkeit zur Integration in andere Unternehmenssysteme wie ERP / MES / PDM / PLM. Der XVL Content Manager erweitert den Nutzen dieser Systeme, indem die Verteilung und der Zugriff auf 3D-Modelldaten für Datenkonsumenten vereinfacht wird.

Für die gemeinsame Nutzung von 3D-Daten wird XVL Content Manager verwendet, um die Benutzerauthentifizierung und die Zugriffsrechte auf Teilebene zu steuern. XVL Content Manager kann auch den XVL Web3D Manager integrieren, um 3D-Daten mit jedem modernen Webbrowser, der HMTL 5 unterstützt, an Datenkonsumenten zu streamen. XVL Web3D Manager ist ein Serverprodukt, das 3D-Daten und zugehörige Metadaten streamen kann und eine hervorragende Benutzererfahrung bei der Anzeige von extrem großen Modellen mit Tausenden von Teilen bietet.

?Die meisten unserer Kunden verwenden PDM / PLM-Systeme. XVL ergänzt diese Systeme, um verbesserte Workflows für die Nutzung ihrer 3D-CAD-Modelle für Funktionen zu ermöglichen, die der Produktentwicklung nachgelagert sind ?, sagte Hiroshi Toriya, CEO von Lattice Technology. ?Wir haben XVL für den Datenkonsumenten optimiert. Zum Beispiel für die Fertigung, technische Dokumentation und den Service. XVL kann mehrere CAD-Dateien aus praktisch jedem CAD-Format konsolidieren. Da es extrem leicht ist, kann es auch CAD-Dateien im Gigabyte-Format verarbeiten. XVL Content Manager, unser neuestes Produkt, verwaltet XVL-Dateien und Integrationen in andere Systeme wie PDM / PLM ?, sagte Toriya.

Für die meisten Kunden bestehen ihre Entwürfe für ein einzelnes Produkt aus mehreren CAD-Dateien. Diese CAD-Dateien können aus verschiedenen Versionen desselben CAD-Systems oder vollständig verschiedenen CAD-Systemen erstellt werden. Zum Beispiel SOLIDWORKS® und Catia®. Bei komplexen Produkten können diese Dateien eine Größe von mehreren Gigabyte haben, wodurch es unmöglich ist, das gesamte Produkt auf einmal zu untersuchen. Und die Daten können in mehreren PDM / PLM-Systemen verwaltet werden. XVL löst all diese Probleme, indem alle CAD-Dateien in eine einzige XVL-Datei konvertiert werden können, auf die jeder authentifizierte Stakeholder nur mit einem Webbrowser zugreifen kann. Da XVL ein ultraleichtes Format ist, kann auf ein vollständiges Produkt in seiner Gesamtheit zugegriffen werden. Die Integration mit den PDM / PLM-Systemen wird vom XVL Content Manager verwaltet.

