lawpilots @learntec: Roundtable am 23. Juni 2021

Bereits vor Covid-19 war Philipp von Bülow ein digitaler Nomade und mobiles Arbeiten gehörte für ihn zum Alltag.?

In seinem Roundtable „Mitarbeiterschulungen nach Covid-19 & Homeoffice – Erfahrungsaustausch zum gelebten Homeoffice seit Anfang an“ auf der LEARNTEC xChange 2021 am Mittwoch, den 23.06.21 von 13:20 bis 14:05 Uhr diskutiert er gemeinsam mit anderen Teilnehmenden seine Erfahrungen, Best Practices und Tipps für gelebtes Homeoffice. Seien Sie auch dabei!

Sichern Sie sich am besten gleich Ihr kostenloses Ticket für die learntec und diskutieren Sie mit! Zum Ticket-Shop: https://bit.ly/3gJh4Jf

PS: Am besten ganz schnell einen Platz sichern, denn die Teilnehmerzahl für den Roundtable ist auf 45 Leute beschränkt.

?

lawpilots – Legal Tech Start-up aus Berlin

lawpilots ist ein führender E-Learning Anbieter für innovative Online-Schulungen in den Rechtsgebieten Datenschutz, Compliance, Arbeitsschutz und Informationssicherheit. lawpilots wurde von Berater:innen und Rechtsanwält:innen mit dem Anspruch gegründet, alle Beschäftigten auf die rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten und juristische Lerninhalte verständlich, praxisnah und innovativ zu vermitteln. Getreu unserer Mission: Recht. Einfach. Verstehen.

Wir als E-Learning Experte bieten heute über 30 Online-Schulungen in mehr als 30 Sprach- und Länderversionen an und arbeiten erfolgreich mit mehr als 1.000 Kund:innen weltweit zusammen. Nach ihren individuellen Bedürfnissen können die Nutzer:innen unsere eigene Schulungs-Plattform auf allen Endgeräten individuell nutzen. Alternativ können sie unsere Schulungen ganz einfach in ihre interne Lernplattform (LMS) einbetten und erfolgreich schulen.

Wir vereinen Flexibilität mit Emotionen! Unsere Online-Schulungen lassen sich flexibel im Arbeitsalltag der Mitarbeiter:nnen umsetzen. Dabei verknüpfen wir rechtliche Lerninhalte mit einer spannenden Mischung aus praxisnahen Beispielen, Gamification, Erklärvideos, Experteninterviews und Infografiken. Unsere Wissensvermittlung prägt sich positiv und langfristig bei den Schulungsteilnehmer:innen ein. Mit einer Teilnehmerzufriedenheit von über 90 Prozent setzen wir im Sektor E-Learning neue Maßstäbe.

– eLearning Award Gewinner 2021 bei eLearning Journal

– TOP-Dienstleister Zertifikat 2021 und 2020 bei Proven Expert

– TOP-Empfehlung Zertifikat 2021 und 2020 bei Proven Expert

– JUVE Award Gewinner 2020 (unsere Partner-Kanzlei) bei JUVE Verlag