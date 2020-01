?Leader? Prädikat für Arvato Systems

.

Weitere Auszeichnung für Digital Transformation Partner Arvato Systems

Leader im Bereich ?Digital Backbone Managed Services?

Arvato Systems wurde in der aktuellen Studie ?ISG Provider Lens? Digital Business – Solutions and Service Partners? durch das IT-Marktforschungs- und Beratungshaus ISG ausgezeichnet. Das Unternehmen punktete im Segment ?Digital Backbone Managed Services? und erhielt das Prädikat ?Leader?.

Als ?Leader? eingeordnete Unternehmen verfügen laut ISG über ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition und erfüllen daher alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind, so ISG, als strategische Taktgeber und Meinungsführer anzusehen. Darüber hinaus seien sie ein

Garant für Innovationskraft und Stabilität.

Im Segment ?Digital Backbone Managed Services? bewertet ISG Anbieter von robusten, sicheren und zuverlässigen microservice- und API-basierten Betriebsleistungen im Rahmen einer hybriden oder reinen Cloud-Plattform. Hinzu kommen andere digitale Lösungen wie mobile Apps, IoT-Plattformen und Datendienste. Entsprechende Provider offerieren Consulting Services für die Transformation von Legacy-Systemen und den Umstieg in eine Cloud-Umgebung.

Das Analystenhaus hebt in seiner Begründung für die Auszeichnung unter anderem Arvato Systems? innovative Plattform-Services hervor und erwähnt explizit API-Entwicklung, Public Cloud Governance und KI-Kompetenz ebenso wie ein äußerst ausgeprägtes Branchen Know-how. Zudem, so das Analystenhaus, bietet das Unternehmen ?ein breites Spektrum an IT-Outsourcing- und Infrastruktur-Lösungen inklusive Consulting und Managed Services sowie entsprechendes Application Management, (?) Multi-Cloud Management (?) und die Expertise für eine Vielzahl an Kundenapplikationen, mit denen Arvato Systems sich differenziert.?

Zusätzlich wird auch Strategieberatung explizit als Stärke des Unternehmens identifiziert. Dazu die Studie: ?Arvato Systems glänzt immer häufiger durch den Einbezug moderner Methoden und Tools, aber auch durch das Fachwissen im Bereich Microsoft oder SAP in Bezug auf Migrations- und Serviceverfahren.?

Schon in der Vergangenheit konnte Arvato Systems immer wieder seine Kompetenz als Digital Transformation Partner unter Beweis stellen und wurde mehrfach als Leader ausgezeichnet ? zum Beispiel in den Bereichen ?Public Cloud Solutions & Service Partners?, ?Digital Transformation Services & Solutions?, ?Microsoft Ecosystems? und ?Digital Business Transformation?. Zudem erhielt das Unternehmen die Auszeichnung ?Beste IT Dienstleister 2020?, die gemeinsam durch das Wirtschaftsmagazin ?brand eins? und Statista vergeben wird.

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 2.700 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de