LeanLife unterzeichnet exklusive Vertriebsvereinbarung für den von Mike Tyson beworbenen Energy Drink der Marke IRON ENERGY in Nordamerika



VANCOUVER, British Columbia, 18. August 2020: LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FWB: LL1) (das Unternehmen), ein auf Nahrungsmittelprodukte im Gesundheits- und Wellnessbereich spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sich die exklusiven Vertriebsrechte an IRON ENERGY, einem beliebten Energy Drink, der von der Boxlegende Mike Tyson unterstützt wird, für die USA und Kanada gesichert hat.

Die FoodCare Group, der Lieferant, ist einer der führenden Anbieter auf dem polnischen Markt für Energy Drinks und hat IRON ENERGY auch im Nahen Osten zu einer führenden Marke ausgebaut. FoodCare ist davon überzeugt, dass seine IRON ENERGY-Linie die Geschmacksansprüche und Energiebedürfnisse der nordamerikanischen Verbraucher befriedigen. Der Wert des kombinierten amerikanischen und kanadischen Marktes für Energy Drinks wird auf mehr als 14 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Red Bull ist Marktführer, gefolgt von Monster und Bang. Mehr zu IRON ENERGY und anderen FoodCare-Produkten erfahren Sie unter: http://www.foodcare.pl/en_en/about-us.html.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird FoodCare alle Produkte für den Verkauf in den USA und Kanada von seinen Produktionsstätten in Polen aus liefern. FoodCare wird auch finanzielle und andere Ressourcen bereitstellen, um die Marketingbemühungen von LeanLife in Nordamerika zu unterstützen.

Die FoodCare Group wurde im Jahr 1984 von Wieslaw Wlodarski gegründet. Durch organisches Wachstum hat sich die Firma in Polen zu einem Marktführer für Konsumgüter für gesundheitsbewusste Verbraucher entwickelt. FoodCare beschäftigt rund 900 Mitarbeiter und die Produkte der Firma werden in mehr als 50 Ländern verkauft.

Das Unternehmen erwirbt die Vertriebsrechte von FoodCare für eine Laufzeit von 5 Jahren. Das Unternehmen hat die Anforderungen für den Import und den Vertrieb in Kanada und den USA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften ermittelt. Das Unternehmen hat Produktmuster für den Vertrieb in den USA erhalten. Eine ähnliche Version mit einem kanadischen Etikett wird bei Bedarf erhältlich sein. Der Verkauf in den USA wird voraussichtlich in 4 bis 6 Monaten beginnen, wobei in 6 bis 12 Monaten größere Anstrengungen unternommen werden. Der Vertrieb in Kanada erfolgt planmäßig in 12 bis 24 Monaten.

Nachdem Mike Tyson nun wieder im Ring ist, ist unser Unternehmen als exklusiver Vertriebsvertreter bereit, IRON ENERGY zu einem der meistverkauften Energiegetränke in Nordamerika zu machen, meint Stan Lis, CEO von LeanLife.

Einzel- und Vertriebshändler gehen davon aus, von der immensen Beliebtheit von Mike Tyson profitieren zu können, so Stan Lis weiter.

In Kürze folgen weitere Bekanntmachungen über die Ankunft sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Getränke der Marke IRON ENERGY.

Das Unternehmen wird Vermittlungsprovisionen in Form von 10 Millionen Stammaktien zahlen, die über einen Zeitraum von einem Jahr begeben werden.

Über LeanLife Health

Die Produkte von LeanLife Health sind lagerfähige, langlebige Extrakte aus Flachssamen, einer wertvollen Omega-3-Quelle auf pflanzlicher Basis, welche die Produkte mit entscheidenden Vorteilen als essentielle Nahrungsergänzung ausstattet.

Mit einer erhöhten Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, vor allem über die Produkte von LeanLife, die ein höheres Omega-3/Omega-6-Verhältnis aufweisen, wird erwiesenermaßen eine deutliche gesundheitsfördernde Wirkung erzielt.

Das Leitziel von LeanLife ist es, die weniger gesunden Pflanzenöle in Lebensmitteln relativ kostengünstig durch höherwertige zu ersetzen und damit gesündere Alternativprodukte anzubieten.

Eine Verbesserung der Qualität von Lebensmitteln, die den Menschen keine Änderung ihres Essverhaltens abverlangt, ist die beste Art und Weise dafür zu sorgen, dass sie sich gesünder ernähren und so ihre Lebensqualität erhöhen. – Stan Lis, CEO

Die von LeanLife Health entwickelten markenrechtlich geschützten und marktführenden Omega-3-Produktformulierungen sind absolut hochwertig und frei von Cholesterin. Die Produkte sind als Öle, Emulsionen und Pulver erhältlich.

Die Produkte kommen als Nahrungsmittelzusatz oder als Nutrazeutika zum Einsatz und werden bei der Herstellung von Brot, Nudeln, Käse, Joghurt und Milchprodukten für den europäischen Markt verwendet.

Laut einem Bericht von Grand View Research, Inc. erzielte der globale Omega-3-Markt im Jahr 2016 ein Marktvolumen von 33 Milliarden US-Dollar und wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf über 57 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Stan Lis, CEO

604-764-0518

SLis@LeanLifeHealth.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf welche das Unternehmen größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, mit Großunternehmen der Lebensmittelbranche zu konkurrieren; ob der Verkauf der möglicherweise entwickelten Produkte profitabel sein wird; und ob im Rahmen der Vertriebsvereinbarung Umsätze generiert werden können. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE CSE HAT DEN INHALT DIESER MELDUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

