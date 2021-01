Learn, apply&share:

Wissen erlernen, anwenden und teilen ? das ist das Motto von ConSense Campus, dem Schulungs- und Weiterbildungsangebot der ConSense GmbH. Der Aachener Entwickler von innovativen Softwarelösungen rund um das Qualitäts- und Integrierte Management verzeichnete nach dem Relaunch seines ConSense Campus im letzten Jahr eine wachsende Nachfrage. Das Angebot wurde daher für das Jahr 2021 mit zusätzlichen neuen Schulungen und vergrößerter Terminanzahl weiter ausgebaut. Das umfangreiche ConSense Campus Programm, welches unter https://www.consense-gmbh.de/dienstleistungen/consense-campus/ abrufbar ist, bietet wertvolles Wissen zu ConSense Softwarelösungen und aktuellen Themen rund um das Qualitäts- und Integrierte Management, anschaulich vermittelt von erfahrenen Beratern und Trainern.

?Wissen aufbauen und erweitern ? konzentriert am Stück oder ganz flexibel zwischendurch

Der Schwerpunkt des Themenspektrums liegt auf vielfältigen ein- bis mehrtägigen Online-Schulungen zur Nutzung der ConSense Softwarelösungen inklusive der verschiedenen Module. Das Campus-Angebot bietet dabei sowohl Einsteigern, wie auch Fortgeschrittenen und Profis die passenden Inhalte: Angefangen bei Online HandsOn Workshops, in denen Interessenten die Gelegenheit erhalten, die anwenderfreundliche Software kostenfrei zu testen und die Funktionalitäten im praktischen Einsatz anhand von Beispielprojekten auszuprobieren, bis hin zu PowerUser Trainings, bei denen online Expertendiskussionen und DeepDives in verschiedene Systembereiche stattfinden.

Für das flexible Lernen zwischendurch am Arbeitsplatz oder von zu Hause stehen zudem viele Webinare sowie das im vergangenen Jahr eingeführte Lighthouse Learning bereit. Dieses bietet Video-Tutorials für ein unabhängiges Selbststudium zu unterschiedlichsten Themen. Mit dem umfangreichen und vielfältigen Schulungsprogramm können Unternehmen und Organisationen von Anfang an dafür sorgen, dass ihre Beschäftigten kompetent und fortlaufend in der Nutzung der innovativen ConSense Softwarelösungen geschult werden.

?Weiterführendes Wissen mit ConSense Management Consulting

Auf Basis von langjährigem Expertenwissen sowie dem QM-Lifecycle, einem Modell des Lebenszyklus von QM-Systemen, bietet das ConSense Management Consulting eine ganzheitliche, praxisorientierte Managementberatung und Weiterbildung. Im vielfältigen Angebot sind Trainings und Unterstützungsleistungen, zum Beispiel bei der Vorbereitung interner Remote-Audits, bei der Prozessmodellierung, oder auch System- und Akzeptanz-Checks.

Innovative Softwarelösungen von ConSense

Bei den verschiedenen ConSense Lösungen für Qualitätsmanagement und Integriertes Management handelt es sich um hochentwickelte Standardsoftware, die sich den spezifischen Anforderungen von Unternehmen jeder Größenordnung aus allen Branchen perfekt anpassen lässt. Sie sind anwenderfreundlich, modular aufgebaut und skalierbar und eignen sich für QM-Systeme nach DIN EN ISO 9001 sowie zur Abbildung zahlreicher weiterer Normen bis hin zu GxP-relevanten Systemen. Mit zahlreichen ergänzenden Modulen, z. B. Maßnahmenmanagement, Auditmanagement, Kennzahlenmanagement und viele mehr, lässt sich ein auf die individuellen Anforderungen zugeschnittenes Integriertes Managementsystem aufbauen, welches die betriebliche Realität genau abbildet ? und damit schnell die Akzeptanz seiner Nutzer gewinnt.

Die ConSense GmbH ist einer der technologisch führenden Anbieter von Software für Qualitäts- und Integrierte Managementsysteme. Seit 2003 entwickelt die ConSense GmbH in Aachen skalierbare Lösungen für alle Unternehmensgrößen, dabei stehen die optimale Unterstützung der Organisationsabläufe und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit. Bei der technischen, organisatorischen und personellen Einführung von ConSense Softwarelösungen steht die ConSense GmbH mit modernen Strategien und Konzepten in allen Phasen beratend zur Seite ? von der Einführung bis zum laufenden Betrieb. Mit weit mehr als 750 Kunden und Userzahlen im sechsstelligen Bereich finden die ConSense Softwareprodukte Anwendung in sämtlichen Branchen.