Learning Experiences? Trends und Herausforderungen

Die HR Online Expo hat ihre Pforten geöffnet und time4you ist mit dabei. An den drei Tagen informieren sich die Fachbesucher gezielt bei der HR-Premiere zu ihren Themen rund um HR-Software, HR Services & Innovation, Recruiting & Employer Branding, Learning & Development oder Corporate Health. Beim neuen Digitalformat steht der direkte Dialog zwischen Keynotespeakern, Ausstellern und Fachbesuchern im Mittelpunkt.

time4you wird am 16. und 17. September um 14 Uhr eine Livedemo der aktuellen Version des IBT Servers 24.1 demonstrieren und die Erfahrungen vieler Organisationen und Unternehmen während der Corona Krise mit den Besuchern thematisieren. So stand für Trainer, Coaches aber auch zahlreiche Unternehmen von heute auf morgen die Frage, wie sie ihre Zielgruppe ansprechen, anleiten und entsprechende Lerninhalte vermitteln können. Das es dafür nicht nur technologische Komponenten braucht sondern auch Methoden, mit denen Social Elemente genauso integriert werden wie die zahlreichen Webinar Tools (darunter Vitero, Skype, Teams, Zoom, GoToMeeting, WebEx etc.), dabei ?kleine individuelle Gruppen genauso organisiert werden können wie international aufgestellte Teams und welche Rolle die Erwartungshaltung der Nutzer spielt, all das erläutert Astrid Würthele, Consultant Inside Sales bei time4you bei ihrem Vortrag am 16. September um 11.30 Uhr. Hier kann anhand der Aufgabenstellung von Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nachvollzogen werden, wie schnell es möglich ist, Lernplattformen zu starten, unsere bekannten Arbeitsweisen und Tools zu integrieren und den Vernetzungsgedanken innerhalb von Abteilungen, Expertenpools und verschiedenen Zielgruppen zu unterstützen. Best Practices aus der Finanz- und Versicherungsbranche, aus Stiftungen, privaten Akademien und weiteren Branchen runden den Vortrag ab. Da für größere Organisationen die Budgetkontrolle ein sehr wichtiges Element ist, wird gezeigt, wie diese anhand von Kostenstellen erfolgen kann und dann je nach der Rollen- und Rechtevergabe Vorgesetzen, Planungsstellen und Controlling zur Verfügung gestellt werden. Zur Anmeldung und Vortrag:

https://hr-online-expo.com/

Live-Vortrag “New Learning Experiences”, Mittwoch,16. September 2020, 11:30 – 11:55 Uhr https://whova.com/…

Weitere Webinare und Themenworkshops unter www.time4you.de/events

Checklisten unter: www.time4you.de/checklisten

Geschichten und Gedanken rund um das Lernen: der Youtube Kanal von time4you

Die time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (Dtl/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End-Lösungen auf Basis der IBT? SERVER-Software. Jix ergänzt als KI-Lösung für Conversational-Learning das Produktportfolio. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG,? Raiffeisenlandesbanken Österreich, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landeshauptstadt Düsseldorf, Schweizer Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT), KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.,

FEV Group, LBS Gruppe, R+V-Versicherung, Globetrotter AG, Gothaer Versicherung und viele mehr nutzen seit Jahren die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Produkttrainings, multimediale Lerninhalte, Kompetenz- und Trainingsmanagement, Zertifizierungsprogramme, Seminarverwaltung und Lernmanagementsysteme, internationale Projektarbeit, Corporate Learning und Social Media-Integration.?? time4you ist Mitglied im BITKOM e.V.????????????????????????????????????????

Informationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.ai