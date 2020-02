Learning Tree schließt sich mit Area9 und Howspace zusammen, um innovative Lernangebote bereitzustellen

Auftakt macht ITIL® 4 Foundation Adaptive

Virtual Academy

Learning Tree International ist stolz darauf, den weltweit ersten und einzigen

voll akkreditierten adaptiven ITIL 4 Foundation-Kurs im Rahmen der neuen ITIL 4

Foundation Adaptive Virtual Academy aufzulegen. Die adaptive Plattform nutzt

ausgeklügelten Algorithmen und künstliche Intelligenz, um das Lernerlebnis genau

auf das Vorwissen und Selbstvertrauen des Lernenden abzustimmen. Auf diese Weise

können IT-Fachleute die Lernzeit halbieren, und das bei garantiertem Bestehen

der Foundation-Prüfung.

Qualifikationslücken, Teamarbeit in Silos und neue Technologien – bei der

Digitalisierung der Wirtschaft gibt es hohe Hürden. Aber es gibt Hoffnung: Im

Fall von ITIL sind nahezu 75 % der ITSM-Spezialisten (https://c212.net/c/link/?t

=0&l=de&o=2710978-1&h=1250764872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%

26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D234358158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningt

ree.com%252Fbusiness-solutions%252Fitsm-and-digital-transformation%26a%3Dnearly%

2B75%2525%2Bof%2BITSM%2Bpractitioners&a=nahezu+75%C2%A0%25+der+ITSM-Spezialisten

) überzeugt, dass sie durch Weiterbildung in der Lage sind, Qualifikationslücken

zu schließen, die Erwartungen ihres Arbeitgebers zu erfüllen, mit der

Technologie Schritt zu halten und produktiv zu bleiben.

“Wir wollen Unternehmen dabei helfen, diese allgegenwärtigen Herausforderungen

zu meistern. Daher veranstalten wir gemeinsam mit unseren Partnern Area9 und

Howspace ein Webinar, um die Diskussion um innovative Lernstrategien anstoßen”,

sagte Brian Simms, Director of Digital Content and Learning Services bei

Learning Tree. “Und wir freuen uns außerordentlich, mit unserer brandneuen ITIL

4 Foundation Adaptive Virtual Academy das adaptive Lernen im ITSM-Sektor

voranzubringen.”

Looking at Learning with 2020 Vision Live Webinar: Donnerstag, 6.

Februar 2020

Welche neuen Trends bringt 2020 beim sozialen, kollaborativen und

adaptiven Lernen und welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz

(KI) bei unserer Lernweise?

JETZT REGISTRIEREN

Live-Webinar, 6. Februar, 9.00 Uhr EST (15.00 MEZ) > (https://c212.net/c/link/?t

=0&l=de&o=2710978-1&h=2495607495&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%

26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D2890912427%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevents-na7.a

dobeconnect.com%252Fcontent%252Fconnect%252Fc1%252F759220994%252Fen%252Fevents%2

52Fevent%252Fshared%252F2228259680%252Fevent_registration.html%253Fconnect-sessi

on%253Dna7breezni8aikrt38uuhary%2526sco-id%253D2228251003%2526campaign-id%253DUS

%2526_charset_%253Dutf-8%26a%3DFebruary%2B6%252C%2B9am%2BEST%2BLive%2BWebinar%2B

%25E2%2580%25BA&a=Live-Webinar%2C+6.+Februar%2C+9.00%C2%A0Uhr+EST+(15.00+MEZ)+%E

2%80%BA)

Live-Webinar, 6. Februar, 12.00 Uhr EST (18.00 MEZ) > (https://c212.net/c/link/?

t=0&l=de&o=2710978-1&h=4193112295&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0

%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D327205008%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevents-na7.a

dobeconnect.com%252Fcontent%252Fconnect%252Fc1%252F759220994%252Fen%252Fevents%2

52Fevent%252Fshared%252F2228259680%252Fevent_registration.html%253Fconnect-sessi

on%253Dna7breezni8aikrt38uuhary%2526sco-id%253D2228271401%2526campaign-id%253DUS

%2526_charset_%253Dutf-8%26a%3DFebruary%2B6%252C%2B12pm%2BEST%2BLive%2BWebinar%2

B%25E2%2580%25BA&a=Live-Webinar%2C+6.+Februar%2C+12.00%C2%A0Uhr+EST+(18.00+MEZ)+

%E2%80%BA)

“Die Kombination aus Area9s innovativer adaptiver Technologie und diesen

Zertifikationsinhalten ist ein echter Gewinn für Service-Management-Profis, die

sich weiterbilden wollen”, sagte Richard Keaveny, CPO bei Area9. “Wir begrüßen

die Kollaboration mit Learning Tree bei der Entwicklung dieser einzigartigen

virtuellen Lernlösung. Sie fügt sich nahtlos in unser Unternehmensziel ein,

erstklassige und wissenschaftlich begründete Lern- und Schulungsangebote

bereitzustellen.”

“Erfolgreiche Unternehmen haben erkannt, dass kontinuierliche Kommunikation und

Teilnahme bei der beruflichen Weiterentwicklung unverzichtbar sind”, sagte Ilkka

Mäkitalo, CEO von Howspace. “Wir freuen uns darauf, dieses Kernelement für

Learning Trees virtuelle Akademie bereitzustellen.”

Die ITIL 4 Foundation Adaptive Virtual AcademyLernen in der halben Zeit möglich;

garantiertes Bestehen der Foundation-Prüfung; weltweit erster & einziger voll

akkreditierter adaptiver ITIL-Kurs

Learning Trees neue ITIL 4 Foundation Adaptive Virtual Academy bietet virtuelle

Berührungspunkte und abrufbare Lerninhalte auf Basis der weltweit

fortschrittlichsten adaptiven Lernplattform, die das Lernerlebnis genau auf das

Vorwissen und Selbstvertrauen des Lernenden abstimmt. Dieser adaptive ITIL 4

Foundation-Kurs nutzt ausgeklügelten Algorithmen und künstliche Intelligenz auf

Basis von Forschung zu menschlichen Lernweisen und Informationserhaltung.

Ergänzt wird er durch ein angeleitetes virtuelles Erlebnis und Interaktion mit

unserem ITIL Subject Matter Expert (SME). Der Kurs ist auf die garantierte

Zertifizierung ausgelegt und umfasst die folgenden Ressourcen:

– Eine soziale Lernplattform für gegenseitigen Austausch und

Anleitung durch Experten

– Das offizielle digitale ITIL 4-Lehrbuch

– Die offizielle mobile App mit Übungsfragen zur Prüfungsvorbereitung

– Ein ITIL 4 Foundation-Prüfungsschein zum Erhalt der Zertifizierung

Adaptives ITIL 4 Foundation-Modul Hauptmerkmale:

– Basiert auf neuesten Forschungsergebnissen zu Lernweisen und

Informationserhaltung im Gehirn

– Personalisiertes Lernprogramm

– Schneller Lernerfolg durch starken Praxisbezug

– Algorithmen stimmen das Lernerlebnis während der Nutzung immer

besser ab

Testen Sie das ITIL 4 Foundation Adaptive Learning-Modul unter:

– USA: www.LearningTree.com/ITILoffer

– Kanada: www.LearningTree.ca/ITILoffer

– VK: www.LearningTree.co.uk/ITILoffer

– Schweden & skandinavische Länder: www.LearningTree.se/ITILoffer

Informationen zu Area9

Area9 Lyceum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=3933747307&u=https

%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D154885336

7%26u%3Dhttps%253A%252F%252Farea9lyceum.com%252F%26a%3DArea9%2BLyceum&a=Area9+Ly

ceum) bietet mit Area9 Rhapsode(TM) die weltweit erste vierdimensionale

Lernplattform zur Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen für das 21.

Jahrhundert. Unsere KI-basierte Plattform stützt sich auf mehr als 20 Jahre

Forschungsarbeit zu menschlichen Faktoren und Kognition. Sie ermöglicht

skalierbares, personalisiertes Lernen und halbiert dabei die Lernzeit,

garantiert Kompetenz und hat einen nachhaltigen Einfluss auf Beruf und

Geschäftserfolg.

Informationen zu Howspace

Howspace ist eine dialoggesteuerte, KI-gestützte Lern- und

Entwicklungsplattform. Sie kombiniert Moderationstechniken mit einer digitalen

Umgebung und fördert so die Beteiligung und Motivation mit nachhaltigem Effekt

auf Lernprogramme und berufliche Entwicklungsinitiativen. Howspace baut auf mehr

als 20 Jahren Erfahrung in der Unternehmensberatung und Expertise im Bereich

Organisationslernen auf. Über 180 Organisationen in mehr als 10 Ländern

verlassen sich bereits auf Howspace, um Motivation zu erzeugen und Veränderung

zu bewirken. Weitere Informationen finden Sie unter www.howspace.com

Informationen zu Learning Tree International

Learning Tree International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=654

319136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%2

6h%3D3270665441%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252F%26a%3DLearni

ng%2BTree%2BInternational&a=Learning+Tree+International) ist ein führender

globaler

Lösungsanbieter für erfolgskritische IT-Schulung und -Zertifizierung (https://c2

12.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=2519675716&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F

link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D1248472906%26u%3Dhttps%253A%252F%

252Fwww.learningtree.com%252Ftraining-directory%252F%26a%3DIT%2Btraining%2Band%2

Bcertifications&a=IT-Schulung+und+-Zertifizierung)

und den Kompetenzerwerb im Bereich Kommunikation und kritisches

Denken, um große IT-Initiativen effektiv umzusetzen. Mehr als 2,5

Millionen IT-Experten und Geschäftsleute in aller Welt nutzen

Learning Trees umfangreiche Bibliothek an intern und extern

entwickelten Inhalten, um sich weiterzuqualifizieren. Das Learning

Tree-Ökosystem steht beispielhaft dafür, wie Lernen heute

funktioniert und der Lernerfolg von E-Learning bzw. Präsenzunterricht

allein verbessert wird. Aus der Zusammenarbeit mit Kunden sind

transformative Geschäftslösungen hervorgegangen, um groß angelegte

Initiativen zur Prozessverbesserung zu realisieren.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-888-THE-TREE

(843-8733) oder auf LearningTree.com/Evolve (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o

=2710978-1&h=1478138544&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%

26o%3D2710978-1%26h%3D1793796758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%

252FEvolve%26a%3DLearningTree.com%252FEvolve&a=LearningTree.com%2FEvolve)

Ansprechpartner für Medien: Tricia Sacchetti

Vice President, Worldwide Marketing

Learning Tree International

+1 703 925 5552

Tricia_Sacchetti@LearningTree.com

ITIL® ist eine eingetragene Marke von AXELOS Limited und wird mit Genehmigung

von AXELOS Limited verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

