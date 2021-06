LEARNTEC Xchangeüberzeugt mit digitalem Konzept zum Networking und Austausch!

Vom 22. bis 24. Juni 2021 bot die digitale Version der LEARNTEC eine Plattform zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch, eines ist sicher: Die Relevanz digitaler Lösungen im Lern- und Arbeitsalltag steigt stetig.

In den vergangenen drei Tagen wurden 180 Fachvorträge und Diskussionsforen zur Digitalisierung der Lern- und Arbeitswelt in sechs parallelen Live-Streams angeboten. Mehr als 120 Branchenexpert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft teilten ihr Wissen mit der Community und tauschten sich mit anderen Teilnehmenden aus. Ob Future Learning, Homeoffice als New Normal, Social Collaboration, Zukunftskompetenzen oder innovative Lernstrategien und Konzepte ? eine breite Auswahl an Themen aus dem Corporate Learning wurde dem Netzwerk geboten.

Online-Vortrag zu Diversity und Inklusion von E-Learnings?

lawpilots Head Of Content Sarah Borquez sprach zur Mitte der LEARNTEC über die Möglichkeiten von Diversity und Inklusion, die E-Learning Formate bringen können. ?Bildung muss für alle möglich sein?, deshalb sind die lawpilots Schulungsinhalte barrierefrei gestaltet und so inklusiv in Unternehmen einsetzbar.?

Roundtable-Meetings für einen direkten Austausch?

lawpilots veranstaltete während der Messetage drei Roundtables und konnte in einen spannenden Austausch mit Besucher:innen und Interessierten gehen. lawpilots CEO Philipp von Bülow sprach über den DSGVO Geburtstag, der sich in diesem Jahr zum dritten Mal jährte. Fokus der Diskussion waren die Schwierigkeiten, denen Unternehmen bei der Integration von Datenschutzrichtlinien entgegenstehen. Anschließend ergab sich eine tolle Diskussion mit Erfahrungsberichten aus verschiedenen Branchen.?

Ein weiterer Roundtable eröffnete die Diskussion zum New-Work-Modell nach der Covid19-Pandemie. Spotify setzt auf 100% remotes arbeiten, bei Porsche können Mitarbeitende zu einem großen Anteil im Homeoffice oder remote arbeiten. lawpilots CEO Philipp von Bülow, digitaler Nomade seit jeher, wagte einen Blick in die Zukunft und zeigte aktuelle Trends innerhalb der New Work Welt.?

Außerdem sprach lawpilots Senior Sales Manager Johannes Jung über das große Thema Compliance und diskutierte die Frage, ob Schulungen zu diesem Thema immer langweilig sein müssen und wie es besser gehen könnte. Fokus der Diskussion war, wie E-Learnings nachhaltig wirken und gleichzeitig Spaß machen können. In der Diskussionsrunde wurden interessante Schulungserlebnisse und die lawpilots E-Learnings zu Compliance Themen genauer vorgestellt.?

Ausblick LEARNTEC 2022

Wir danken allen Teilnehmenden, Besucher:innen und Zuhörenden für diese tolle Online-Version der LEARNTEC! Im nächsten Jahr findet die LEARNTEC wieder am Messestandort in Karlsruhe statt. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start, seien Sie auch dabei! Save the Date: 01.-03. Februar 2022?

lawpilots – Legal Tech Start-up aus Berlin

lawpilots ist ein führender E-Learning Anbieter für innovative Online-Schulungen in den Rechtsgebieten Datenschutz, Compliance, Arbeitsschutz und Informationssicherheit. lawpilots wurde von Berater:innen und Rechtsanwält:innen mit dem Anspruch gegründet, alle Beschäftigten auf die rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten und juristische Lerninhalte verständlich, praxisnah und innovativ zu vermitteln. Getreu unserer Mission: Recht. Einfach. Verstehen.

Wir als E-Learning Experte bieten heute über 30 Online-Schulungen in mehr als 30 Sprach- und Länderversionen an und arbeiten erfolgreich mit mehr als 1.000 Kund:innen weltweit zusammen. Nach ihren individuellen Bedürfnissen können die Nutzer:innen unsere eigene Schulungs-Plattform auf allen Endgeräten individuell nutzen. Alternativ können sie unsere Schulungen ganz einfach in ihre interne Lernplattform (LMS) einbetten und erfolgreich schulen.

Wir vereinen Flexibilität mit Emotionen! Unsere Online-Schulungen lassen sich flexibel im Arbeitsalltag der Mitarbeiter:nnen umsetzen. Dabei verknüpfen wir rechtliche Lerninhalte mit einer spannenden Mischung aus praxisnahen Beispielen, Gamification, Erklärvideos, Experteninterviews und Infografiken. Unsere Wissensvermittlung prägt sich positiv und langfristig bei den Schulungsteilnehmer:innen ein. Mit einer Teilnehmerzufriedenheit von über 90 Prozent setzen wir im Sektor E-Learning neue Maßstäbe.

