LEARNTEC xChange Roundtable mit Lemon Systems

Aufgrund der aktuellen Coronasituation wurde die LEARNTEC, Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung für Schule, Hochschule und Beruf, in diesem Jahr von Februar auf Juni 2021 verschoben. Um Ausstellern und Besuchern trotzdem schon am Anfang des Jahres eine Möglichkeit zum Austausch und Vernetzen zu bieten, veranstaltet die LEARNTEC vom 02.-04. Februar die virtuellen Thementage LEARNTEC xChange. Die Teilnehmer erwarten kostenlose Online-Expertenvorträge und virtuelle Roundtables rund um die Digitalisierung der Lern- und Arbeitswelt.

Auch Lemon Systems wird im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung einen Roundtable veranstalten und am 02.02.2021 von 10:30-11:00 Uhr Erfahrungen, Techniken und Tools mit den Teilnehmern teilen und diskutieren. Heike Blanke und Kirsten Buhrmester von Lemon Systems laden Interessierte dazu ein, mehr über einfache Methoden zu erfahren, die dabei helfen, die passenden Lerninhalte zu entwickeln. In Best Practice Beispielen wird zudem gezeigt, wie Unternehmen bereits jetzt ihren Usern eine ideale Mobile Learning Experience anbieten. Denn berufliche Weiterbildung sollte idealerweise nicht nur Probleme lösen, sondern auch einen nachhaltigen Mehrwert für die Lernenden und damit für die ganze Organisation schaffen. Und dies gelingt nur, wenn Lernen auch begeistert und dabei flexibel und intuitiv anzuwenden ist.

Das gesamte Programm des LEARNTEC xChange gibt es online unter?www.learntec.de/xchange. Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt über den LEARNTEC-Ticketshop.

Die Lemon Systems GmbH mit Sitz in Hamburg wurde 2016 von Björn Carstensen und Kay Mathiesen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung des Mobile Learning und Knowledge Management Systems Lemon? spezialisiert und macht digitale Lern- und Wissensinhalte in allen Sprachen und auf allen Geräten erlebbar. Mit Lemon? vereint das Unternehmen die drei Bereiche E-Learning, Corporate Knowhow-Distribution und interne Kommunikation für Teams und Mitarbeiter in einem mobilen System. Für seine Arbeit wurde Lemon Systems bereits mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, unter anderem dem Digital Communication Award 2019, zwei eLearning AWARDS 2020 und einem Gold Stevie 2020.