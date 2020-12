LeBastiano

Er verfolgt eine klare Linie. Seine Mission: Content für jedermann. Nicht ohne Grund decken seine Livestreams verschiedene Spielgenres ab. Vom Strategieklassiker Minecraft über den japanischen Survival-Horror The Evil Within bis hin zur Krimistory Fahrenheit – der Streamer wagt sich an die unterschiedlichsten Gamehits.

Streaming mit Wohlfühlcharakter

LeBastiano ist kein Freund von hektischen Spielzügen, hitzigen Diskussionen und aufgeladener Stimmung wie man sie von eSports-Streams kennt. Seine Live-Sessions leben von Ruhe und Konzentration. Er schafft eine angenehme Atmosphäre, die zum Zuschauen, Nachmachen und Unterhalten einlädt. Zahlen sind für den Streamer Nebensache. Es geht ihm um den Spaß am Spiel. Ob einer, fünf oder 100 Zuschauer – LeBastiano spielt für jeden einzelnen User.

Genauso einladend wie seine Spielweise ist auch sein Umgang mit der Community. Herzlich, offen und locker kommuniziert er mit seinen Followern, versorgt sie mit nützlichen Tipps und Hintergrundberichten zum Spielgeschehen und spricht über seine eigenen Gamingerfahrungen. So verlieren seine User nie den Anschluss. Sie können jederzeit in den Livestream einsteigen. In nur wenigen Minuten integriert sie LeBastiano ins Spielgeschehen.

Livestreaming mit vielen Gesichtern

Die meisten Livestreamer beschränken sich auf ihr Lieblingsspiel – nicht aber LeBastiano. Seine Erfolgsgeheimnisse: Vielfalt und Kreativität. Von Montag bis Freitag kümmert sich der Gamingexperte um seine Minecraft-Fans. Vor den Augen seiner Twitch Community errichtet er eindrucksvolle Bauwerke, plant ganze Dörfer, geht auf Entdeckungsreise, versucht sich als Landwirt und bestreitet actiongeladene Kämpfe im Survivalmode. Alle Facetten des Strategielieblings werden ausgeschöpft.

Starke Nerven sind bei seinen Wochenend-Sessions gefragt. Von Freitag bis Sonntag dreht sich bei LeBastiano alles um Penumbra: Black Plague. Per Livestream begibt er sich zusammen mit seinen Followern in die düstere Atmosphäre des schwedischen Horror-Adventures. Die Unterhaltung besteht aber nicht allein im fesselndem Ambiente. Der Zuschauer kann das Spielgeschehen auch aktiv mitgestalten. Jeder Hinweis kann des Rätsels Lösung sein. Zum interaktiven Gamingspaß wird der Livestream aber auch in Multiplayer-Sessions. Hier geht es nicht mehr nur um Userkommentare, sondern um die aktive Mithilfe von anderen Gamern. Gemeinsam knobelt sich die Community durch das Spiel.

Der rege Austausch zwischen LeBastiano und seinen Mitspielern im Voicechat bringt Leben und Dynamik ins Geschehen. Aus einer passiven Unterhaltung wird ein aktiver Dialog. So können seine Follower nicht nur seine Strategie aufmerksam verfolgen, sondern sogar selbst einschreiten. Eine neue moderne Form von interaktivem Entertainment entsteht.

Lebastiano ist ein Livestreamer aus Berlin