Lebensdauer von Etikettendruckern und MDE-Geräten durch fachkundige Reparatur verlängern

Bewährte Systeme aus MDE Geräten und Etikettendruckern sind in vielen Unternehmen schon jahrelang erfolgreich im Einsatz. Über die Zeit können allerdings Verschleißteile defekt sein und müssen ersetzt werden. Eine fachkundige Reparatur bietet dabei COSYS mit einer eigenen Reparatur und Technikabteilung an um diese defekte schnell zu beheben, um den laufenden Betrieb so wenig wie möglich zu beinträchtigen.

Auch Geräte, die bereits vom Hersteller abgekündigt sind, also das End of Life Datum erreicht haben können repariert werden. Sowohl MDE-Altgeräte wie auch aktuelle MDE-Geräte können über COSYS kostengünstig und professionell instandgesetzt werden.

Nach Einsendung des Gerätes mit dem ausgefüllten Servicebegleitschein erfolgt im Hause COSYS eine Überprüfung auf den Defekt sowie die Übersendung eines Kostenvoranschlages.

Displaybruch oder andere kleine defekte können durch unser Team von erfahrenen Technikern einfach behoben werden, ohne direkt neue Geräte anschaffen zu müssen! Senden Sie uns jetzt Ihre Geräte mit ausgefülltem Servicebegleitschein zu – nach D-31188, Holle, Am Kronsberg 1 z.Hd. der COSYS Ident GmbH und erhalten nach Freigabe des Kostenvoranschlages die Geräte repariert und gereinigt zurück.

LXE MX7 Reparatur

PSION Omnii XT10 Reparatur

PSION Omnii RT15 Reparatur

Unitech PA720 reparieren lassen

Datalogic Skorpio X4 reparieren lassen

Datalogic Memor X3 reparieren lassen

Zebra MC40 reparieren lassen

Zebra MC3200 reparieren lassen

Zebra TC8000 reparieren lassen

Zebra TC70 / TC75 reparieren lassen

Zebra TC72 / TC77 reparieren lassen, MDE Reparatur

Zebra TC52 / TC57 reparieren lassen, MDE Reparatur

Zebra Workabout Pro 4 reparieren lassen

Zebra MC2100 reparieren lassen

Zebra ET50 / ET55 reparieren lassen

Honeywell EDA51 reparieren lassen, MDE Reparatur

Honeywell Dolphin 61100 reparieren lassen

Honeywell Dolphin 6510 reparieren lassen

Honeywell CK65 reparieren lassen

Honeywell CK75 reparieren lassen

Intermec CN70, CN70e reparieren lassen

Intermec CN51 reparieren lassen

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.