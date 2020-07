Lecturio bietet Unternehmens-App mit neuen Funktionen

Die eigene Unternehmens-App mit Kursangeboten sollte leicht bedienbar sein und das Lernen effektiv gestalten. Lecturio hat deshalb seine Whitelabel App für Unternehmenskunden erweitert. Neben einer neuen Benutzeroberfläche verfügt sie nun über zahlreiche neue Funktionen.

In der neuen Bibliothek finden die Nutzer Kurse und alle verfügbaren Lernmaterialien; heruntergeladene Vorträge werden nun in einem eigenen Bereich dargestellt. So können sie auch von unterwegs neue Themen entdecken. Lesezeichen und Lernplan erleichtern dabei das Lernmanagement. Jochen Tanner sagt: ?Egal ob Pflichtzuweisungen oder eigenes Lernziel, wir unterstützen die Nutzer in ihrem Lernprozess. Durch den intelligenten Spaced Repetition Quiz-Algorithmus werden Wissensfragen getrackt und in gewissen Abständen wieder ausgespielt. So können sich die Nutzer auch langfristig an die Inhalte erinnern.?

