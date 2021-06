LED-Beleuchtung mit grossen Konvoluten in einer öffentlichen Versteigerung

Die DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GBR versteigert im fremden Namen und für fremde Rechnung am Freitag, den 02.07.2021, ab 14:00 Uhr Grosse Konvolute NEUWARE LED-Beleuchtungspaneele – Pendel/Hänge LED und LED Paneele für Zuhause oder Büroausstattung und dekorative Beleuchtungskörper. Versteigerungsort: Yusen Logistics, Am Genter Ufer 5, 21129 Hamburg. Irrtümer, Aussonderung von Fremdrechten vorbehalten.

Alle Informationen zur Versteigerung finden Sie auf unserer Website.

Der Zuschlag wird aufgrund der SARS-CoV-2-Bestimmungen online mittels Live-Übertragung in der digitalen Betriebsstätte der Auftragnehmerin Bierhäuslweg 9, 83602 Dietramszell, ab 14.00 Uhr durch den allgemein öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerer erteilt. Die Gebote werden schriftlich, telefonisch oder online-Live entgegengenommen. Eine persönliche Teilnahme vor Ort ist derzeit noch nicht möglich. Registrierung (bis 1 Tag vor Versteigerungsbeginn).

Sicherheitsleistung: Bei öffentlichen Versteigerungen sind wir dazu verpflichtet, die Zahlung sicherzustellen. Deshalb ist eine Sicherungsleistung in angemessener Höhe von 1.000,– ? per Überweisung vorab als Hinterlegung auf unser Konto, das zur Teilnahme an der Versteigerung berechtigt, bei Registrierung zu leisten. Zahlungseingänge haben vom namentlich geführten Konto des Bieters/Registrierenden zu erfolgen; Zahlungen von Konten Dritter können wir aufgrund des Geldwäschegesetzes, das uns zur Feststellung der Identität der Bieter verpflichtet, nicht akzeptieren.Leiter der Versteigerung ist Herr F. Eberhard Ostermayer, allgemein öffentlich bestellter, vereidigter Versteigerer. Informationen, Konditionen, Versteigerungsbedingungen: www.deutsche-pfandverwertung.de > Versteigerungstermine. Weitere Anfragen sind an den Versteigerer Herrn Eberhard Ostermayer zu richten: DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR, Bierhaeuslweg 9, D-83623 Dietramszell, Telefon: 08027 – 908 9928, E-Mail: office@deutsche-pfandverwertung.de. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Unternehmens ersichtlich.