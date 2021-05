LEGIC Connect Go – der Eintritt in die Welt sicherer mobiler Credentials war noch nie einfacher

Einfache Bereitstellung hochverfügbarer, auf mobiler App basierender Dienste ohne eigenes, rund um die Uhr verfügbares?Backend.

LEGIC ist erfreut, mit?LEGIC Connect Go?einen neuen Software-Service anzukündigen. Der Service basiert auf LEGIC Connect und ermöglicht Kunden, schnell und unkompliziert neue mobile Anwendungen zu lancieren. Ihre Benutzer können damit rund um die Uhr und auf Abruf Berechtigungen anfordern und erhalten.

Der ?Always-on?-Service bietet die Möglichkeit, Berechtigungen online zu hinterlegen und erlaubt es Benutzern diese via Self-Service abzurufen. So erlangen sie einfachen Zugang zu Anwendungen wie Zutrittskontrolle zu Büros und Wohnhäusern, Parking oder anderen gemeinsam genutzten Ressourcen. LEGIC Connect Go unterstützt bereits vorhandene Smartcard-Prozesse und Wertschöpfungsketten und macht es einfach, Smartcard-Dienste mit einer mobilen App zu erweitern.

Legen Sie Ihren Fokus auf den Erfolg Ihrer Anwendung und ein perfekt abgestimmtes Nutzererlebnis

LEGIC Connect Go erleichtert Ihnen den Weg zum eigenen mobilen Dienst. Dieser kann mit einer einfachen Software auf einem beliebigen Rechner verwaltet werden. Die mobilen Services profitieren von Credentials, die im Voraus erstellt und auf LEGIC Connect Go hochgeladen werden. Für jedes Credential wird dabei ein Registrierungsschlüssel ausgegeben. Kunden können im Anschluss die entsprechenden Registrierungsschlüssel passend zu ihrem Service, beispielsweise als QR-Code oder Deep-Link per E-Mail bzw. SMS, den Benutzern zur Verfügung stellen oder verkaufen. Danach können die Kunden es LEGIC Connect Go überlassen, die mobilen Credentials automatisch und auf Abruf zu liefern.

Der hochverfügbare Service verkürzt die Time-to-Market, so dass Kunden sich auf Ihre mobile App und Ihre Markteinführung konzentrieren können. Er stellt Credentials einfach und schnell bereit, ohne dass die Nutzer im Voraus bekannt sein müssen. Diese können Credentials jederzeit (24/7) und bei Bedarf mittels Registrierungsschlüssel anfordern.

Smartcard-Services in die mobile Welt bringen

Die Arbeitsabläufe und die Einrichtung des Dienstes folgen bereits vorhandenen Prozessen und Wertschöpfungsketten der Smartcard-Welt, so dass Kunden bestehende Prozesse beibehalten können. Smartcard-basierte Lösungen kommen so in die Welt der Mobilgeräte mit einer interaktiven Benutzeroberfläche und zusätzlichen Smartphone-gestützten Authentifizierungsfunktionen wie PIN und Gesichtserkennung.

Bei Bedarf können alle Lösungen durch die Migration auf den äusserst vielseitigen, voll ausgestatteten Service LEGIC Connect mit zusätzlichen Funktionen erweitert werden.

Zum Einstieg in die mobile Welt noch heute lässt sich LEGIC Connect Go einfach für On-Demand-Service nutzen, entweder als erster Schritt oder als perfekte Ergänzung für Ihr Geschäftsmodell.

Einzelheiten finden Sie unter?https://www.legic.com/connect