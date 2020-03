Lehrer-Online hilft: unsere Angebote für Schulen und Lehrkräfte während der Corona-Krise

Die Schulen sind geschlossen, Unterricht findet nicht mehr in seiner gewohnten Form statt und Lehrkräfte brauchen jetzt mehr denn je digitale Kommunikationslösungen und Unterrichtsmaterialien. Lehrer-Online unterstützt Lehrkräfte dabei mit einer Vielzahl an Maßnahmen.

Informationen und Lehr-Lern-Materialien: E-Learning und Homeschooling

Wir stellen Lehrkräften sämtliche unserer Grundlagen-Fachartikel, die sie beim digitalen Lehren und Kommunizieren unterstützen, bis zum Ende der Schulschließungen kostenfrei zur Verfügung. Die Fachartikel enthalten praxisnahe Anleitungen, wie “Fern-Unterricht” unter den momentanen Bedingungen aussehen kann, wie Lehrkräfte den Austausch mit Eltern und Kindern aufrecht erhalten können und wie Lern-Apps, interaktive Übungen und Erklärvideos von den Schülerinnen und Schülern auch von zu Hause aus sinnvoll genutzt werden. Verknüpft mit konkreten Handlungsempfehlungen und Praxisbeispielen erhalten Lehrkräfte so eine gute Basis für ihr digitales Unterrichten.

Ergänzt werden diese Grundlagen-Fachartikel um konkrete Lehr-Lern-Materialien, die sich besonders für den digitalen Unterricht in Zeiten von Schulschließungen eignen: Vom klassischen Arbeitsblatt über Erklärvideos bis hin zu interaktiven Übungen mit Feedback-Funktion finden Lehrkräfte hier einen umfangreichen Materialpool. Damit können sie ihren Schülerinnen und Schülern etwa über die in Lehrer-Online integrierte Mappen-Funktion zur Einrichtung eines digitalen Lernraums Wochenpläne zur Verfügung stellen, die selbständig von zu Hause aus bearbeitet werden.

Sämtliche Fachartikel, Unterrichtsmaterialien, Erklärvideos und interaktiven Übungen finden Sie im Themendossier ?E-Learning von zu Hause: Lernen und Kommunizieren trotz Unterrichtsausfall?, das kontinuierlich erweitert wird.

Organisations- und Kommunikationslösung

Gemeinsam mit der Schul-App Sdui hat Lehrer-Online ein All-In-One-Paket für Schulen erstellt, das sowohl eine kostenlose Organisations- und Kommunikationslösung als auch Materialien für einen digitalen Unterricht enthält. Sdui ermöglicht datenschutzkonforme Kommunikation und Organisation zwischen Lehrkräften und Eltern sowie Schülerinnen und Schülern. Lehrer-Online ergänzt dieses Angebot, indem unser qualitativ hochwertiges, pädagogisch geprüftes digitales Unterrichtsmaterial in die Sdui-App integriert wurde.

Unter www.sdui.de/lehrer-online können Lehrkräfte und Schulleitungen einfach, schnell und kostenlos die Sdui-App mit Lehrer-Online für ihre Schule beantragen.

Stark rabattierte Gruppenlizenz

Mit unseren Premium-Gruppenlizenzen können einzelne Fachschaften oder ganze Kollegien ab 15 Personen die Vorteile einer Premium-Jahresmitgliedschaft bei Lehrer-Online vergünstigt nutzen. Diese Gruppenlizenzen bieten wir nun vorübergehend um 50 % rabattiert an, um Schulen den Zugang zu rechtssicheren, pädagogisch betreuten und vor allem digitalen Unterrichtsmaterialien für alle Schulformen und -fächer zu vereinfachen.

Nähere Informationen zu den Vorteilen und Preisen finden Sie unter www.lehrer-online.de/vorteile-preise. Bei Interesse an einer Premium-Gruppenlizenz steht Ihnen das Lehrer-Online-Team gerne unter redaktion(at)lehrer-online.de zur Verfügung.

Boost für die Digitalisierung an Schulen

Möchte man der aktuellen Situation etwas Positives abgewinnen, dann ist das wohl die Tatsache, dass die Corona-Krise in wenigen Tagen schafft, was der DigitalPakt in einem Jahr nicht erreicht hat: Die Digitalisierung der Bildung wird derzeit ? gezwungenermaßen ? enorm vorangetrieben.

Wir freuen uns, Sie mit Lehrer-Online, dem zentralen Bildungsportal für den Unterricht mit digitalen Medien, auf diesem Weg begleiten und unterstützen zu können.

Bleiben Sie gesund!