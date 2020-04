Lehrer-Online kooperiert mit notyz – der kostenlosen Nachrichten-App für Bildungseinrichtungen

Die App notyz ist eine kostenlose Kommunikationslösung für Kindergärten und Schulen zur Verbreitung von Informationen im Kollegium sowie an Eltern, Schülerinnen und Schüler. Die Nutzerinnen und Nutzer der App erhalten nun auch Zugriff auf die Inhalte von Lehrer-Online, dem reichweitenstärksten redaktionell betreuten Bildungsportal für alle Schulformen, -stufen und -fächer im deutschsprachigen Raum.

notyz: kostenlose Kommunikationslösung für Schulen und Kitas

Bildungseinrichtungen erhalten mit notyz ihren?eigenen, personalisierbaren Echtzeit-Nachrichtenkanal?für?unterschiedliche Einsatzgebiete.?Dabei ist notyz komplett?kostenlos und werbefrei.?Die Bedienung der App (für Android und iOS erhältlich)?ist sehr?intuitiv und einfach gehalten. Abgesehen von der Smartphone-App können die Nachrichten in notyz auch über den Web-Browser gelesen werden.

Damit?keine Daten von Nutzerinnen und Nutzern erhoben?werden, arbeitet notyz mit einem durch die jeweilige Bildungseinrichtung individuell generierten Lesecode, der an die eigene Lesergruppe (Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler) kommuniziert wird. Der?Nachrichtenserver befindet sich in Deutschland?und erfüllt alle deutschen beziehungsweise europäischen Datenschutzbestimmungen.

Jetzt noch mehr Vorteile durch Lehrer-Online

Bildungseinrichtungen können in notyz auf Wunsch?mehrere Nachrichtenkanäle für unterschiedliche Einsatzgebiete?einrichten. So können zum Beispiel der Förderverein, das Kollegium, einzelne Schulklassen oder die Schülerzeitung-AG je einen eignen Kanal für ihre Belange erhalten.?

Dank der Kooperation von notyz und Lehrer-Online?enthält die App nun auch den?Lehrer-Online-Kanal?mit vielfältigen Informations- und Medien-Angeboten für Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler.

Schuleigene Kanäle in notyz

allgemeine Nachrichten und Informationen (statt Elternbriefen)

Termine, Stunden- und Vertretungspläne

Schülerzeitung

Informationen zur Berufsorientierung

Lehrer-Online-Kanal in notyz

interaktive Übungen, Erklärvideos und weitere Selbstlern-Materialien zur?Vorbereitung auf Klassenarbeiten / für den Nachhilfeunterricht

Unterrichtsmaterial für alle Schulformen, -stufen und -fächer

Bildungsnachrichten und aktuelle Schulrechtsfälle

Fortbildungshinweise und Informationsmaterialien zur individuellen Fortbildung für Lehrkräfte

Witze, Cartoons und Blogs aus dem Schulalltag

Registrierung und Freischaltung des Lehrer-Online-Kanals

Die?kostenlose Registrierung?für notyz?erfolgt auf der Webseite?www.notyz.de.?Nach erfolgter Registrierung erhalten die Schulen einen Zugang zum eigenen notyz Online-Redaktionssystem.?

Die?Inhalte von Lehrer-Online?erreichen Sie in notyz ganz einfach?über die sechste Kachel (unten rechts), wie in der Abbildung beschrieben. Über das Schlüssel-Symbol oben links in der App können Sie?den?Lehrer-Online-Kanal?auch mit dem?Code “Lehrer-Online1″?freischalten: Klicken Sie?auf?”Code eingeben”, tippen Sie den Code Lehrer-Online1?ein und klicken Sie dann auf “Mandant hinzufügen” – schon wird der Lehrer-Online-Kanal geladen.?Sie können dann in der App ganz einfach über das Schlüssel-Symbol oben links zwischen dem Lehrer-Online-Kanal und den verschiedenen Kanälen Ihrer Schule hin und her schalten.