Lehrgang Zertifizierter CFO

Mit dem Lehrgang Zertifizierter CFO schaffen Sie hierfür die notwendigen Voraussetzungen. Das S&P Unternehmerforum setzt neue Standards in der Ausbildung zum zertifizierten CFO und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die Zertifizierung als Chief Financial Officer.

Ihr Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf Ihr Unternehmen:

> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis

> Modularer Aufbau der Zertifizierung

> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine

> Die S&P Tool Box liefert Ihnen Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis

> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

> Ihre praktische Umsetzung ist unser Ziel und mit dem Zertifizierungsangebot bereiten wir Ihnen den Weg.

> Unternehmen mit der BWA steuern

> Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen

> Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA

> Korrekte Erfassung von halbfertigen Aufträgen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz

> Steuerung der BWA und GuV mit Schlüsselkennzahlen

> Schlüsselkennzahlen sicher auswählen und relevante Informationen effektiv herausfiltern?

> Rentabilität und Ertragslage sicher steuern

> Welche Top-Kennzahlen gibt es im Controlling und in der Bilanzanalyse?

> Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage

> Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und Umsatzrentabilität?

> Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

> Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

> Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen

> Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens?

> Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating ermitteln und aktiv steuern?

> Rating als Basis eines Frühwarnsystems für Fehlentwicklungen

> Liquidität und Cash Flow im Griff

> Cash Flow, Finanzen und Liquidität: der feine Unterschied in der Praxis!

> Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens richtig einschätzen und zuverlässig planen

> Ermittlung und Optimierung des Cash Flows aus Sicht des Unternehmens und aus Sicht der Bank

> Ist die Liquidität des eigenen Unternehmens stark genug? Zuverlässige Analyse der Liquidität mit Kennzahlen

> Kennzahlen und Benchmarks zu Vorratsvermögen, Debitoren und Kreditorenlaufzeiten



S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

