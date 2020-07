Leih- und Transportbehälter in der Floristikbranche digital verwalten

CC Container wurden speziell für den Transport von Topfpflanzen und Blumen entwickelt, sind innerhalb Europas anerkannter Standard und können daher 1:1 getauscht werden. Doch wie behalten Blumenhändler so den Überblick? Wie verhindern die Großhändler Verluste, die mitunter zu erheblichen Kosten führen?

Die Antwort: Mit der COSYS mobilen Softwarelösung für Lademittelverwaltung und Behältermanagement erfassen Sie alle Containerbewegungen digital und haben so eine lückenlose und übersichtliche Dokumentation.

Von der Verladerampe bis zum Ausgleich der Containerkonten von Kunden und Filialen profitieren Sie von einer vollständigen Rückverfolgung Ihres Leihbehälter- bzw. Container-Pools (Track and Trace). Sie bewahren stets den Überblick und der Schwund von CC Containern und anderen Leihgütern wird effizient verhindert.

COSYS Software ermöglicht das Tracking der Ladungsträger und ein einfaches Container-Management.

Mobiler Ablauf mit COSYS

Sie erfassen die Daten Ihrer Lademittel entweder mit einem MDE Gerät mit eingebauter Scan Engine oder über die Gerätekamera Ihres Smartphones, die mit COSYS Perfomance Scanning zu einem leistungsstarken Scanner aufgewertet wird.

Sind die CC Container, die zugehörigen Bretter und Aufsetzer mit einem Barcode gekennzeichnet, übernimmt das MDE-Gerät die Daten über den Barcodescan. Ist kein Behälterbarcode vorhanden, gibt der Mitarbeiter die zu erfassende Menge zum jeweiligen Containerbestandteil über die Tastatur ein. Für eine sichere Rückverfolgung wählt man zuvor den belasteten oder entlasteten Kunden bzw. die Filiale.

Eine klare und intuitive Benutzeroberfläche unserer App-Lösungen ermöglicht eine schnelle Erfassung ein- und ausgehender Container und Leihbehälter. Fehleingaben und Anwenderfehler verhindert die intelligente Softwarelogiken durch Warnhinweise, z. B. wenn die mobilen Daten nicht mit hinterlegten Aufträgen, Mengen oder Kunden übereinstimmen.

Verwaltung der Daten im COSYS Backend

Alle Container-Daten werden am Ende der Erfassung automatisch und sicher an das COSYS Backend (Cloud oder On Premise) übermittelt und stehen im COSYS WebDesk für eine weitere Verarbeitung oder Verwaltung bereit. Auch administrative Aufgaben, wie Nutzer anlegen und Rechte vergeben, regeln Sie im COSYS WebDesk.

So sehen Sie jederzeit den Lager-, Pool- oder Kundenbestand und den Bewegungsverlauf der Container und Behälter ein. Wenn Ihre Mitarbeiter Schäden fotogarfiert haben, sind diese ebenfalls im WebDesk hinterlegt sowie Unterschriften von Kunden.

All diese Daten können Sie über Schnittstellenmodule von uns in Ihre Warenwirtschaft bringen und so Lieferscheine und Rechnungen erstellen.

