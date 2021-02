Leistungen per App und Web einreichen

Die Care Concept AG bietet ihren Kunden ab sofort zwei neue Wege zur Einreichung von Leistungsbelegen: Die Care Concept RechnungsApp und die Online-Einreichung über das Service-Portal. Kunden des auf internationale Krankenversicherung spezialisierten Assekuradeurs können über die App und online im Leistungsfall Rechnungen und sonstige Belege aus dem In- und Ausland einreichen. ?

RechnungsApp

Die neue App kann kostenlos im App Store von Apple und für Android-Geräte im Google Play Store heruntergeladen werden. In wenigen Schritten können Kunden Belege mit dem Handy oder Tablet scannen, bei Bedarf bearbeiten und sicher an die Care Concept AG übermitteln. Die App ist aktuell in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Eine chinesische Sprachversion befindet sich in der Entwicklung.

Online-Belegeinreichung

Auch im bereits für andere Anliegen bestehenden Online-Service-Portal des Unternehmens können nun Dokumente mit wenigen Klicks hochgeladen und abgesendet werden. Dieser Service steht in sieben Sprachen zur Verfügung.

Schnellere Prozesse

Bei Nutzung der beiden neuen Kanäle wird sich die Leistungsbearbeitung durch vereinfachte Prozesse weiter beschleunigen. ?Ich freue mich, dass wir unseren Kunden im Leistungsfall künftig noch schneller und einfacher weiterhelfen können. In unserem Betätigungsfeld sind wir eines der ganz wenigen Unternehmen, die eine Einreichung per App ermöglichen?, so Jörg Schmidt, Vorstand der Care Concept AG. ?

Die Care Concept AG mit Sitz in Bonn ist seit 1999 Partner für internationale Krankenversicherungen im Ausland. Der Schwerpunkt des Angebots liegt im Bereich Krankenversicherung für kurz- bis mittelfristige Aufenthalte für Ausländer in Europa, Deutsche im Ausland und Reisende weltweit.

Das Unternehmen bietet Versicherungslösungen für Geschäftsreisende, Expatriates, Sprachschüler, Studenten, Saisonarbeiter, Au-pairs und Privatreisende. Bausteine wie Assistance, Haftpflicht- und Unfallversicherung runden das Angebot ab.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen 120 Mitarbeiter, davon 15 Auszubildende und fünf weitere Mitarbeiter in seiner Tochtergesellschaft ?Care Concept Consulting & Services? in Shanghai. 2017 wurde die Care Concept AG vom renommierten ?Great Place to Work?-Institut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet.

Die Unternehmenskultur der Care Concept AG ist geprägt von Werten wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität im verantwortlichen und wertschätzenden Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern.