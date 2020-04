Leistungsstark und mobil: dynabook erweitert Portfolio um die neuen Tecra A40-G- und Tecra A30-G-Business-Notebook-Reihen

Hochwertig, robust und bis zu 15 Stunden** Akkulaufzeit (modellabhängig)

Umfassend gesichert inklusive Gesichtserkennung via IR-Kamera

Wi-Fi 6 und Gigabit LAN für flexibles und mobiles Arbeiten

Top Leistung mit Intel? Core? CPUs der 10. Generation

Die Dynabook Europe GmbH präsentiert mit der Tecra A40-G und Tecra A30-G zwei neue Business-Notebook-Serien. Neben hoher Leistung und Mobilität überzeugen die 14 Zoll- (Tecra A40-G) sowie 13,3 Zoll- (Tecra A30-G) Modelle mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB Type-C?, im robusten Gehäuse. Vielfältige Sicherheitsfunktionen, wie etwa die biometrische Authentifizierung über einen Fingerabdrucksensor sowie die Gesichtserkennung via IR-Kamera, runden die Business-Pakete ab. Die neuen Notebooks richten sich an Unternehmen jeder Größe mit Fokus auf den Mittelstand, das Bildungswesen sowie den öffentlichen Sektor. Sie sind in Deutschland voraussichtlich ab Ende April 2020 verfügbar. Exakte Konfigurationen und Preise stehen derzeit noch nicht fest.

Hochwertig, leicht und ausdauerndDie neuen Business-Geräte zeichnen sich durch hohe Qualität im leichten Gehäuse aus. Mit 1,47 kg* (Tecra A40-G) beziehungsweise 1,2 kg* (Tecra A30-G) sind die Notebooks echte Leichtgewichte und fallen im Gepäck kaum auf. Geprüft nach dem strengen MIL-STD-810G Testverfahren, erweisen sie sich als besonders robust und bewähren sich im rauen Geschäftsalltag. Bis zu 15 Stunden** Akkulaufzeit (modellabhängig) und die praktische Quick-Charge-Funktion, mit der die neuen Tecra-Notebooks in nur 30 Minuten für weitere vier Stunden aufgeladen sind, bieten maximale Flexibilität. So stellt dynabook sicher, dass die Nutzer produktiv arbeiten können, auch wenn das Meeting einmal länger dauert. Die matten, energiesparenden 13,3 Zoll beziehungsweise 14 Zoll Full HD-Displays ermöglichen dabei ein komfortables Arbeiten, auch bei wechselnden Lichtverhältnissen, und strengen die Augen nicht an.

Vielfältige Sicherheitsfunktionen für optimalen SchutzDie Tecra A40-G- und Tecra A30-G-Serien verfügen über umfangreiche Sicherheitsfunktionen. Mit der Multifaktor-Authentifizierung gewährleistet dynabook einen umfassenden Schutz sensibler Daten und reduziert potenzielle Cyber-Angriffe auf ein Minimum. Das selbstentwickelte BIOS sowie das Trusted Platform Modul (TPM) sorgen nicht nur für eine sichere Verwahrung der Daten, sondern minimieren zugleich das Risiko des Zugriffs Unbefugter auf das Notebook. Weiterhin stattet dynabook die Tecra-Modelle mit biometrischen Funktionen wie einem SecurePad? einschließlich Fingerabdrucksensor und der Gesichtserkennung via IR-Kamera, die Windows Hello und Intel? Authenticate unterstützt, aus. Ein optionaler Smartcard-Leser komplettiert das Sicherheitspaket.

Umfassende Konnektivität und Anschlüsse einschließlich Wi-Fi 6Der neue WLAN-Standard Intel? 802.11ax (Wi-Fi 6) ermöglicht schnellere Datenübertragungsraten und verzögerungsfreie Verbindungen. Für Mitarbeiter, die ihr Notebook vor allem außerhalb des Büros nutzen, bietet dynabook darüber hinaus Varianten mit LTE an. Zusätzlich profitieren Nutzer von umfangreichen Anschlussmöglichkeiten inklusive eines USB Type-C? Ports. Ebenfalls an Bord: Gigabit LAN für besonders schnelle Internetverbindungen über Kabel sowie eine HDMI-Schnittstelle, um beispielsweise Präsentationen zu übertragen. Ein für beide Modelle optional verfügbares USB Type-C? Dock ermöglicht die Verbindung mit einer Vielzahl an weiteren Peripheriegeräten. Zudem lassen sich an die Notebooks MicroSD-Speicherkarten ohne speziellen Adapter anschließen.

Maximale Leistung für den mobilen ArbeitsplatzTrotz des leichten Formfaktors müssen Geschäftsanwender dank performanter CPU und schnellem Arbeitsspeicher keine Kompromisse hinsichtlich Leistung sowie Zuverlässigkeit eingehen. Die Geräte verfügen über Intel? Core? Prozessoren der 10. Generation ? je nach Modell mit Intel? Core? i7 vPro? CPU. Produktives Arbeiten, sowohl im Büro als auch unterwegs, ermöglichen zudem schnelle SSDs mit einer hohen Speicherkapazität von bis zu 512 GB PCle*. Da das Betriebssystem sowie häufige Anwendungen auf dem Flash-Speicher hinterlegt sind, erhalten Anwender einen beschleunigten Zugriff auf System und Programme.

Garantierte InvestitionssicherheitSollte innerhalb des ersten Jahres ab Kaufdatum ein Defekt auftreten, übernimmt dynabook im Rahmen der Reliability Guarantee nicht nur die Reparaturkosten des Gerätes, sondern erstattet darüber hinaus den gesamten Kaufpreis. Unternehmen profitieren dadurch von einer hohen Investitionssicherheit.

?Unsere Ingenieure haben bei der Entwicklung der Tecra A40-G und Tecra A30-G einen besonderen Fokus auf die perfekte Kombination von Leistung und Mobilität für sämtliche Business-Szenarien gelegt?, erklärt Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. ?Wir haben uns dem Ziel verschrieben, die Tecra-Serie analog der Kundenwünsche kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Unternehmen jeder Größe und Branche können ihre Mitarbeiter damit ausstatten und deren individuelle Anforderungen erfüllen.?

* Modellabhängig

** Gemessen mit MobileMark? 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.