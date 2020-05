Leistungsstarke Vielseitigkeit? bluechip bietet Mini-PCs mit der 10. Intel? Prozessorgeneration an

Mit den neuen Mini-PCs auf Basis der 10. Intel? Core? Prozessorgeneration bietet bluechip seinen Partnern leistungsstarke Kompakt-PCs an, die für den Einsatz im Multimedia- und Office-Bereich prädestiniert sind. Die angebotenen Konfigurationen reichen vom bluechip BUSINESSline N11030 Mini-PC mit einem Core? i3 Prozessor mit zwei Kernen bis zum performanten bluechip BUSINESSline N11070 ausgestattet mit einem Sechskern Core? i7 Prozessor.

Alle Systeme sind in der Grundkonfiguration mit einer leistungsstarken NVMe SSD im M.2-Formfaktor für kürzeste Reaktionszeiten bestückt und können im Hinblick auf den Arbeitsspeicher und die SSD individuell an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden. Das integrierte Intel? Wi-Fi 6-Modul ermöglicht bandbreitenhungrige Anwendungen wie HD-Video-Streams und sorgt in Verbindung mit der Bluetooth 5-Technologie für eine perfekte Bild- und Tonqualität ohne Kabelgewirr.

?Mit den neuesten Intel? Core? Prozessoren der 10. Generation und bis zu 64 GB Hochgeschwindigkeits-DDR4-RAM verfügen die bluechip BUSINESSline Mini-PCs im kompakten 4×4-Formfaktor über mehr CPU-Leistung als je zuvor. In Kombination mit der Intel? UHD-Grafik, Thunderbolt? 3, DisplayPort und HDMI-Fähigkeit bieten sie ein optimales visuelles Erlebnis auf bis zu drei 4K-Displays?, versichert Thomas Stolze, Produktmanager Clients & Mobile der bluechip Computer AG.

Seit 28 Jahren erfolgreich am Markt, ist die bluechip Computer AG eines der führenden deutschen IT-Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat die bluechip group mit durchschnittlich 294 Mitarbeitern auf 25.000 qm Fertigungs- und Logistikflächen 146 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet.

Als Partner des Fachhandels, der Systemhäuser und anderer Wiederverkäufer agiert bluechip als Hersteller, Distributor und Dienstleister. Unter der Eigenmarke ?bluechip? entwickelt, baut und vertreibt das in Mitteldeutschland ansässige Unternehmen auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnittene Server, Workstations, Desktop-PCs und Notebooks sowie spezielle Lösungen für den Medizin-, Industrie- und Bildungssektor.

Ergänzend dazu bietet bluechip mit Workplace-as-a-Service ein flexibles Arbeitsplatzmodell auf Mietbasis sowie eigene Cloud Services mit Datenstandort in Deutschland an.

Als IT-Distributor hat bluechip ein breites Sortiment an Peripheriegeräten, Netzwerkzubehör, PC-Komponenten und Software im Angebot.

Hardwareorientierte Entwicklungs-, Logistik- und Servicedienstleistungen wie Warehousing, OEM-Geräteentwicklung oder Produktveredelung komplettieren das Portfolio.

Weitere Informationen: www.bluechip.de