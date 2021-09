Leistungswettbewerb des Handwerks 2021

Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW) werden jedes Jahr die besten Nachwuchshandwerker der Region gekürt. Insge-samt gibt es in diesem Jahr 64 erste, zweite und dritte Kammersieger/-innen im Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe. Die meisten von ihnen wurden anhand ihrer Leistungen in der Abschluss- oder Gesellen-prüfung ermittelt. Die Einschränkungen durch die Pandemievorgaben er-schwerten die gewohnten Durchführungsfreiheiten des Wettbewerbs. Insgesamt hatten sich an der „Berufsolympiade des Handwerks“, die bundesweit jeweils zuerst auf Innungs- und Kammerebene durchgeführt wird, aus dem Kammerbezirk 46 junge Handwerkerinnen und 26 Hand-werker in 37 Wettbewerbsberufen beteiligt. Kammerpräsident Joachim Wohlfeil: „Unsere Betriebe engagieren sich sehr in der Ausbildung junger Menschen. Hier geht es darum, Fachkräfte für die eigene Zukunftsfähig-keit des Unternehmens zu qualifizieren. Auf der anderen Seite ist eine qualifizierte Ausbildung im Handwerk ein sehr guter Start in das Berufs-leben mit zahlreichen Karriereperspektiven.“ Wohlfeil freut sich, dass sich auch zum Ausbildungsstart 2021 zahlreiche junge Menschen für das Handwerk entschieden haben. Derzeit, so Wohlfeil besorgt, könnten wie-der nicht alle offenen Lehrstellen besetzt werden. Für einige der ersten Kammersieger geht es nun auf Landesebene wei-ter. Sie messen sich in ihrem Handwerk mit den Besten aus den sieben anderen Kammerregionen in Baden–Württemberg.

Über den Leistungswettbewerb

Am Leistungswettbewerb teilnehmen können junge Handwerker, die ihre Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Prüfungszeit Winter (Vorjahr) bis zum Sommer des Wettbewerbsjahres abgelegt haben und zum Zeit-punkt der Prüfung das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Au-ßerdem müssen sie im praktischen Teil der Gesellenprüfung die Note gut (2,4 – oder besser) erreicht haben. Besonders erfolgreiche Teilneh-mer haben die Chance auf ein Stipendium zur beruflichen Weiterbildung der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung des Bundesministeri-ums für Bildung und Forschung. Das Programm vor Ort von der Hand-werkskammer Karlsruhe durchgeführt. Die Kammer übernimmt die Aus-wahl der Stipendiaten, ihre Betreuung und Förderung und hat eine An-sprechpartnerin bei Fragen.

Nachstehend die Liste der Kammersieger/-innen und deren Aus- bildungsbetriebe beim Leistungswettbewerb des Handwerks 2021