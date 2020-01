Leitartikel zu Trump/Impeachment: Trump steht nichtüber dem Gesetz von Thomas Spang

Eigentlich wollte Mitch McConnell einen kurzen Prozess

machen. Der Senatsführer presste dafür die Vorträge der Ankläger aus dem

Repräsentantenhaus und Verteidiger des Präsidenten in ein zeitliches Korsett,

das ihm den Spitznamen “Mitternachts-Mitch” eintrug. Der Plan der

republikanischen Mehrheit sah vor, den Präsidenten nach mehreren

Marathon-Sitzungen möglicherweise schon an diesem Freitag freisprechen zu

lassen. Ohne weitere Zeugen anzuhören oder Beweismaterial anzufordern, die das

Weiße Haus dem Kongress bisher vorenthalten hat. McConnell inszenierte das

Verfahren wie einen langweiligen Film, dessen Ausgang jeder schon kennt.

Demonstrativ verließen republikanische Senatoren das Plenum oder gähnten in die

Kameras, um ihre Geringschätzung für das Impeachment Donald Trumps zu

demonstrieren. Reporter werden auf Armlänge gehalten und durch Schikanen bei

ihrer Berichterstattung behindert. Der für die offizielle (und einzige) Kamera

ausgewählte schwarze Hintergrund im Senat, sorgt für eine deprimierende

Bildsprache. Sie lässt an eine Trauerfeier denken, in der Grabreden auf die

amerikanische Demokratie gehalten werden. Den Anklägern aus dem

Repräsentantenhaus fiel dabei die Rolle zu, die beklemmende Details des

Machtmissbrauchs des Präsidenten und der Behinderung des Kongresses

präsentieren. Während die Verteidiger Trumps argumentieren, der Präsident

genieße in seiner Amtszeit Immunität und brauche über sein Tun keine

Rechenschaft abzulegen. Oder anderes gesagt: Der Präsident steht wie ein

Autokrat über dem Gesetz. Dass Trump so denkt, steht außer Frage, seit er

behauptete, er könne über die Fifth Avenue laufen und jemanden erschießen ohne

dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Seine Anwälte im Weißen Haus, die ihn

nun im Senat verteidigen, haben dafür den Begriff der “temporären Immunität”

geprägt. Ein Argument, das unter Staatsrechtlern nur auf Kopfschütteln stößt.

Mit dieser Begründung verweigerte der Präsident seinen Ministern, hohen

Mitarbeitern und Beratern die Erlaubnis, in dem “Impeachment”-Verfahren vor dem

Repräsentantenhaus auszusagen. Der stellvertretende Justiziar des Weißen Hauses,

Michael Purpura, führte die Öffentlichkeit mit seiner zynischen Behauptung grob

in die Irre, es habe kein einziger Zeuge ausgesagt, dass Trump persönlich die

Freigabe von Militärhilfe für die Ukraine von der Lieferung an Wahlkampfmunition

gegen die Demokraten abhängig gemacht habe. Die Wahrheit ist, das Trump solche

Zeugenaussagen bisher blockiert hat. Während sein Stabschef Mick Mulvaney,

Außenminister Mike Pompeo oder Justizminister William Barr bei der Vertuschung

mithelfen, hat der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton keine

Motivation dazu. Er schied im Streit aus dem Weißen Haus und hat mit dem

Präsidenten eine Rechnung offen. Die will er nun begleichen. Bolton ist bereit,

im Impeachment -Prozess den “rauchenden Colt” zu präsentieren, den er als Beweis

des Machtmissbrauchs in der Hand hält. Der Nationale Sicherheitsberater will im

Detail darüber sprechen, wie Trump versuchte, eine ausländische Regierung zu

erpressen, ihm bei seiner Wiederwahl im November zu helfen. Das Weiße Haus hat

zurecht Sorge, dass die Aussage Boltons zu einem Dammbruch führen könnte, der

die Forderung nach weiteren Zeugen nach sich zöge. Dies änderte am Ende nichts

am erwartetem Ausgang des Impeachments, legte aber das ganze Ausmaß an

politischer Korruption in Washington offen. Das gäbe den Amerikanern die Chance,

im November nachzuholen, was sich die republikanischen Senatoren nicht trauen.

Als Plan B könnten die Ankläger aus dem Repräsentantenhaus McConnell und die

republikanische Mehrheit umgehen und bei Chefrichter John Roberts, der das

“Impeachment”-Verfahren leitet, direkt einen Antrag auf Vernehmung Boltons

stellen. Roberts gilt als Institutionalist, der versteht, dass eine Demokratie

ohne Demokraten nicht überleben kann. Insofern besteht berechtigte Hoffnung,

dass aus dem kurzen Prozess ein halbwegs faires Verfahren werden könnte.

