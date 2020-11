Leitfaden zur Videoproduktion für Social Media Marketing

Es ist kein Geheimnis, dass die Zukunft von Social Media Videoinhalte sind. Laut HubSpot bevorzugen über 50% der Menschen das Ansehen von Videos gegenüber anderen Medieninhalten. Egal, ob es sich um ein Live-Video oder ein On-Demand-Video handelt, Sie müssen wissen, wie Sie Videos filmen und wo Sie sie effektiv hochladen können. Lesen Sie diesen Artikel, bevor Sie mit der Videoproduktion beginnen, um zu verstehen, wie Sie erfolgreich sein können.Grundlagen der VideoproduktionBevor ich mich mit den Einzelheiten zum Filmen und zur Videoproduktion für Social-Media-Plattformen befasse, möchte ich zunächst einige allgemeine Kenntnisse über das Filmen erwerben.Auswahl Ihrer VideoproduktionsausrüstungMit der Kameraausrüstung wird es schnell teuer, und das ist milde ausgedrückt. Glücklicherweise haben fast alle von uns ein Smartphone, mit dem Sie qualitativ hochwertige Videos aufnehmen können, wenn Sie sich keine neue Kamera leisten können. Verwenden Sie ein Stativ, um Ihre Kamera zu stabilisieren und die Zoomfunktion zu vermeiden, wenn Sie am Telefon filmen. Ihr Filmmaterial sieht nicht so gut aus. Wenn Sie jedoch viele Videos erstellen möchten und die bestmögliche Qualität erzielen möchten, gehen Sie zu Desktop-Dokumentationen, um die perfekte Kamera für Sie zu finden.Social Media Video-TippsSnapchatSnapchat ist eine ziemlich einfache Plattform, wenn es darum geht, Social-Media-Videos zu filmen. Es ist in Ordnung, vertikal oder horizontal zu filmen. Die Videos können 10 Sekunden lang sein und eignen sich gut für die jüngere Generation.FacebookFacebook ist eine fantastische Social-Media-Plattform zum Posten von Videos. Laut Sprout Social werden Facebook-Videos jedes Jahr häufiger konsumiert, und die Leute möchten in der Regel mindestens 1 Stunde Facebook-Videos pro Woche ansehen.YoutubeYouTube ist die beliebteste Plattform für Videoinhalte und der wichtigste Ort zum Hochladen Ihres Videos. YouTube bietet auch die meisten Optionen: Sie können Videos hochladen, live streamen, mit Ihrer Community interagieren und Geschichten hochladen.TwitterTwitter ist eine der sich am schnellsten bewegenden Social-Media-Plattformen. Deshalb können Sie nur Videos posten, die 140 Sekunden dauern. Das Video auf diesem Kanal muss unterhaltsam und schnell sein. Twitter wird hauptsächlich zum Austausch von Nachrichten über Sport, Politik und Unterhaltung verwendet.Die Videoproduktion ist gelinde gesagt eine entmutigende Aufgabe. Wenn Sie die perfekte Social-Media-Plattform für Ihr Video finden, wird es viel effektiver. Wenn Sie Hilfe oder Rat bei der Erstellung oder Kuratierung von Qualität, relevanten Videoinhalten oder benutzerdefinierten Inhalten für Ihre Marke benötigen, wenden Sie sich noch heute an Three Girls Media! Wir würden gerne helfen!