Lemon® auf der LEARNTEC 2020 in Karlsruhe

Auch 2020 ist die Hamburger Lemon Systems GmbH mit seinem Mobile Learning und Knowledge Management System Lemon® wieder als Aussteller und Referent auf der LEARNTEC, Europas größter Veranstaltung für digitale Bildung. Gezeigt werden neben neuen Funktionen auch ein neues, noch komfortableres Back-End.

Corporate Knowhow-Distribution, eLearning und interne Dialog- und Gruppenkommunikation in einem modularen System ? das ist das Mobile Learning und Knowledge Management System der Lemon Systems GmbH. Das Hamburger Softwareunternehmen stellt den Besuchern der LEARNTEC 2020 in Karlsruhe seine intuitive Lösung vor und präsentiert dabei spannende Best Practice Beispiele aus unterschiedlichen Branchen, neue Funktionen und Module. Auch über Trendthemen wie Content Curation im eLearning wird am Stand am Beispiel einer Demo-Version diskutiert.

Schwerpunkte

Besonderes Augenmerk legt das Softwareunternehmen bei seinem diesjährigen Messeauftritt u.a. auf das Dashboard. Das Reportingtool wird individuell nach den Wünschen des Kunden entwickelt und stellt für Administratoren, Trainer und Vorgesetzte zum Beispiel Wissensstand und Lernaktivitätsstatus der Lerner bereit oder bietet Zertifikatsüberwachung mit Audit-Einsicht. Individuelle Ansichtsrechte garantieren, dass nur die Daten eingesehen werden können, die für die Verantwortlichen freigegeben sind.

Zudem wird auch das Thema Incentivierung, also Lernanreize schaffen durch Belohnungen, Rankinglisten o.ä., anhand von anschaulichen Beispielen vorgestellt: Wie motivieren andere Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Lernen? Welche Anreize und Gamification-Ansätze verwenden sie?

Schließlich präsentiert Lemon Systems auch seinen neuen Admin-Bereich, der durch eine noch intuitivere Nutzung besticht und die Umsetzung individueller Erweiterungswünsche von Kunden vereinfacht.

Treffen Sie Lemon Systems vom 28.-30. Januar 2020 auf der LEARNTEC in Karlsruhe in Halle 1, Stand C.40. Die Geschäftsführer stehen Ihnen dort für Interviews und Hintergrundinformationen zur Verfügung. Ihre Ansprechpartnerin vor Ort ist Mareike Redder, Lemon Systems GmbH, Tel.: +49 (0)40 88 88 27 70.

Anwenderforum

Weiteren Input zum Thema Mobile Learning und Wissenstransfer erhalten Sie im Anwenderforum. Heike Blanke, Leiterin Vertrieb bei Lemon Systems, wird am 30. Januar, 11:00-11:20 Uhr im Anwenderforum (Halle 1) in ihrem Vortrag gemeinsam mit unserem Kunden Philips GmbH Market DACH spannende Einblicke in einen unserer Kunden-Cases bieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der LEARNTEC.

Die Lemon Systems GmbH mit Sitz in Hamburg wurde 2016 von Björn Carstensen und Kay Mathiesen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung des Mobile Learning und Knowledge Management Systems Lemon® spezialisiert und macht digitale Lern- und Wissensinhalte in allen Sprachen und auf allen Geräten erlebbar. Mit Lemon® vereint das Unternehmen die drei Bereiche Corporate Knowhow-Distribution, E-Learning und interne Kommunikation für Teams und Mitarbeiter in einem Mobile Learning und Knowledge Management System.