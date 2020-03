LEONHARD WEISS erneut unter Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben

LEONHARD WEISS darf sich bereits zum fünften Mal in Folge zu “Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben” zählen. Dies ist das Ergebnis der gleichnamigen Studie von DEUTSCHLAND TEST und dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-Money. Dabei wertete die Studie die Ausbildungsqualität der 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen aus mehr als 130 Branchen in Deutschland aus.

Im Branchenvergleich schneidet das Bauunternehmen mit den Hauptsitzen in Satteldorf und Göppingen am besten ab und führt das Ranking an. Damit gehört LEONHARD WEISS zu den Gewinnern der Studie, die im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-Money durchgeführt wurde. In die Bewertung flossen sowohl strukturelle Daten des Unternehmens ein als auch Aspekte wie der Ausbildungserfolg, spezielle Förderungs- und Zusatzangebote für Auszubildende sowie die Ausbildungsentlohnung. Eine Auswertung verschiedener Online-Quellen fand zusätzlich statt.

Ausbildung hat hohen Stellenwert

Für LEONHARD WEISS hat das Thema Aus- und Weiterbildung bereits seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert ? entsprechend groß ist die Freude über die erneute Auszeichnung. Die gute Qualität zeigt sich zum Beispiel in der intensiven Betreuung durch die Ausbildungspaten in den Bereichen und der fachmännischen Organisation durch das hausinterne Ausbildungsteam. ?Der Garant für eine gute Ausbildung ist eine hohe Motivation, viel Vertrauen und Toleranz, aber auch klare Vorgaben und Regeln?, erläutert Werner Bucher, Leiter der Ausbildung bei LEONHARD WEISS, das firmeninterne Verständnis. ?Gemeinsam mit den Paten und Ansprechpartnern sind wir bei LEONHARD WEISS immer sehr nahe an den Auszubildenden, um sie bestmöglich in der Phase zu begleiten und zu unterstützen.? Viele ehemalige Auszubildende sind heute im Unternehmen als Führungspersonen tätig und geben ihr Wissen und Können an die jungen Nachwuchskräfte weiter.

Seit über 45 Jahren bildet LEONHARD WEISS aus. Aktuell bietet die Bauunternehmung jährlich rund 140 Ausbildungsplätze in 22 verschiedenen Ausbildungsberufen und 7 Studiengänge im dualen System an. Insgesamt befinden sich derzeit 337 junge Menschen in der Ausbildung bzw. im Studium. Neben der hervorragenden fachspezifischen Betreuung erwarten die Nachwuchskräfte zahlreiche Besonderheiten: Dazu zählen spezielle Seminare zur Förderung der fachlichen und persönlichen Entwicklung an der LEONHARD WEISS-Akademie, eigene Azubi-Baumaschinen und eine eigene Ausbildungswerkstatt oder ein vielfältiges Sport- und Gesundheitsangebot. Ein besonderes Highlight erwartet die Besten des Abschlussjahrgangs: Für jeweils 4 Monate steht ihnen das LEONHARD WEISS Champ-Mobil, ein Audi A3, zur freien Verfügung.

LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus diesen Ursprüngen hat sich heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe mit über 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten des Bauens tätig ist. Die Firmenphilosophie ruht im Wesentlichen auf den Säulen partnerschaftliche Zusammenarbeit, Termintreue, Schaffung von Werten und ganzheitliches Bauen. Eine intensive unternehmenseigene Forschungsarbeit bildet die Basis für wegweisende Technologien, die wirtschaftlich und zugleich umweltfreundlich arbeiten.

Mit drei schlank organisierten operativen Geschäftsbereichen, dem Ingenieur- und Schlüsselfertigbau, dem Straßen- und Netzbau sowie dem Gleisinfrastrukturbau, wird der vielfältige europäische Markt bedient. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von Einzelleistungen nach Maß bis zur komplexen Gesamtlösung aus einer Hand – von Kleinaufträgen bis hin zu anspruchsvollen Großprojekten. Auftraggeber der 26 Standorte und 7 Tochterunternehmen in Deutschland sind nicht nur namhafte Großunternehmen, sondern auch viele kleine, starke Mittelständler sowie Bund, Länder und Gemeinden. Im europäischen Ausland ist das Unternehmen in den Regionen Skandinavien, Baltikum, Mittel-/Osteuropa und in der Alpenregion (Schweiz) mit Niederlassungen und Tochterunternehmen präsent.

Einen besonderen Stellenwert genießt bei LEONHARD WEISS die Ausbildung junger Menschen und die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter/innen. Neben den jeweils vorgegebenen Lerninhalten legt man bei LEONHARD WEISS zusätzlich Wert auf die Zusammenarbeit auf der Baustelle, Qualitätssicherung, Führungsfähigkeit sowie wirtschaftliches Denken und Handeln. Zahlreiche Erfolge der Auszubildenden auf Landes- und Bundesebene bestätigen das durchdachte System und sichern dem Unternehmen, als mehrfach in Folge ausgezeichnetem ?TOP-Arbeitgeber Bau? (2014 ? 2020) und als ?Bester Ausbildungsbetrieb Bau? (2016 – 2020), auch in Zukunft einen soliden Mitarbeiterstamm.