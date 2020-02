Lernen als Erfolgsfaktor für Zukunft von Unternehmen / Regionaltreffen des Senats der Wirtschaft bei der Integrata Cegos GmbH (FOTO)

Am 18. Februar 2020 fand das Regionaltreffen Baden-Württembergdes Senats der Wirtschaft im Stuttgarter Trainingszentrum der Integrata CegosGmbH statt. Gastgeber Senator Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführungder Integrata Cegos GmbH, hielt einen Impulsvortrag zum Thema “Wie Lernen inZukunft Unternehmen noch erfolgreicher machen kann”. Anschließend gab Ute Vogt,Innenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, einen Überblick überaktuelle politische Themen. Mit großem Interesse nutzten die Senatsgäste im Laufdes Abends die Möglichkeit zum Dialog und brachten im regen Austausch eigeneImpulse und Anregungen ein.

“Wie Lernen in Zukunft Unternehmen noch erfolgreicher machen kann” – Das Thema

des Impulsvortrags, den Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführung der

Integrata Cegos GmbH und in seiner Funktion als Senator, im Rahmen des

Regionaltreffens des Senats der Wirtschaft hielt, erwies sich als sehr treffend.

Entsprechend groß war auch die Aufmerksamkeit, als Hartmut Jöhnk in seinem

Vortrag erläuterte, was das Lernen der Zukunft ausmacht, wie der Einstieg in

eine zukunftssichernde Weiterbildung gelingt und warum Lernen den Erfolg der

Unternehmen bestimmen wird. Bei der anschließenden Führung des Gastgebers durch

die Räume des Stuttgarter Trainingszentrums erfuhren insbesondere die

Vorstellung der Themen Innovation, Performance Learning und Lernen in Virtuellen

Realität starke Beachtung. Viele der Besucher zeigten sich beeindruckt, wie

Digitalisierung das Lernen verändert.

Auch die Gelegenheit zum Dialog mit der Bundestagsabgeordneten Ute Vogt im

darauffolgenden Hintergrundgespräch zu aktuellen politischen Themen nutzten die

Senatsmitglieder mit großem Interesse. Der Austausch wurde im abschließenden

Get-together in lockerer Atmosphäre fortgesetzt.

Die Regionalversammlung fand direkt im Anschluss an das Treffen der Kommission

Bildung und Forschung des Senats der Wirtschaft statt, das ebenfalls in den

Räumen der Integrata Cegos GmbH abgehalten wurde. Einige der Teilnehmer an

diesem Treffen, das die Themen Schulabbrecher, Fachkräftemangel und

Überakademisierung in den Blick nahm, fanden im zweiten Teil des Nachmittags

manche Antwort auf Fragen, die im ersten Teil aufgeworfen wurden.

Am Ende des Abends zog Hartmut Jöhnk ein positives Fazit: “Unternehmen werden

nicht umhinkommen, die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter weiter auszubauen, wenn sie

in Zukunft effektiv agieren und wettbewerbsfähig bleiben wollen. Es freut mich,

dass diese Botschaft angekommen ist. Ich bin überzeugt, es wurde allen bewusst,

wie viel Einfluss ein gutes Weiterbildungsmanagement auf den Erfolg eines

Unternehmens hat.”

Senat der Wirtschaft

Der Senat der Wirtschaft ist eine Wertegemeinschaft und zugleich Denkfabrik auf

nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Er wirkt aktiv an Lösungen

von Zukunftsfragen – ausschließlich im Interesse des Gemeinwohls – mit. Die

Senatorinnen und Senatoren im Senat der Wirtschaft sind sich ihrer nationalen

und internationalen Verantwortung gegenüber Staat, Gesellschaft, Umwelt und

Kultur, gemäß der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung

(Sustainable Development Goals SDGs), bewusst. Sie orientieren ihr berufliches

sowie privates Leben an den ethischen Grundsätzen und dem Werte- und

Nachhaltigkeitskanon des Senats und tragen als Botschafterin und Botschafter

dazu bei, die Ziele des Senats im Dialog mit Entscheidungsträgern aus Politik,

Wirtschaft, Kultur und Medien umzusetzen.

Integrata Cegos GmbH

Integrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und

Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende

Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt

das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene

Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf

klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien

zurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden

das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen

nachhaltigen Wissenstransfer.

Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos

kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der

Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.200

weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige

und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und

internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.

Pressekontakt:

Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata-cegos.de

Bozica Klein, bozica.klein@integrata-cegos.de

www.integrata-cegos.de

Integrata Cegos GmbH

Zettachring 4, 70567 Stuttgart

Tel. +49 711 62010-201, Fax -216

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41994/4530965

OTS: Integrata AG

Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell