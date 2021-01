Lernen im Fernen bei der DEAplus geht weiter

?Seitens der Teilnehmenden braucht es auf der DEAplus Plattform in MS Teams weder eigene Lizenzen noch besondere technische Anforderungen.? erklärt Hannelore Herz – die als Fachdozentin schon so manchen Live-Online-Seminartag gestaltet und moderiert hat – die unkomplizierte Umsetzung der digitalen Weiterbildung. ?Dialog- und Chat-Aktionen sorgen für viel Interaktion mit uns Dozierenden und innerhalb der Gruppe. Zudem gibt es in den Pausen auch Kommunikationsmöglichkeiten in der digitalen Coffeebar; mit dem DEAplus Team und den Teilnehmenden anderer Seminare am jeweiligen Termin.?

Ein ganztägiges Training wird für 111 Euro, ein halbtägiges Seminar für 66 Euro angeboten. Bei mehrtägigen Themen gelten für Mitgliedsunternehmen von Partnerverbänden und deren Mitarbeitende Sonderkonditionen.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der neuen Live-Online-Trainings geht des mit dem Direkt-Link www.deaplus.org/LernenImFernen. Im E-Mail-Dialog mit info@deaplus.org können Zusatzfragen beantwortet und direkt Anmeldungen übermittelt werden.

Ein Blick in die aktuelle Auswahl (Stand: 22.01.2021) neuer Themen und Termine für #LernenImFernen:

? Selbstmotivation + Selbstcoaching

29.01.2021 halbtags

? Echte dreisäulige Nachhaltigkeit

04.02.2021 halbtags

? Vertrieb virtueller/hybrider Veranstaltungen

08. – 09.02.2021

? Content für virtuelle/hybride Veranstaltungen

10. und 18.02.2021 halbtags

? Führung aus dem Homeoffice

16.02.2021 halbtags

? Rechtsdschungel Veranstaltungstechnik

20.02.2021 halbtags

? Durchführung virtueller/hybrider Veranstaltungen

22. – 23.02.2021 + 25. – 26.02.2021

? Ausbildungsmanagement in Krisenzeiten

17.03.2021 halbtags

? Die (M)VStättVO in der Praxis

27.03.2021 halbtags