Lernen im Home Office: Lemon will helfen

Unternehmen und Akademien in ganz Deutschland müssen angesichts der aktuellen Coronravirus-Krise schliessen, Mitarbeiter werden ins Home Office geschickt und (Lehr-) Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben. Das stellt uns alle vor eine große Herausforderung und hat auch wirtschaftliche Konsequenzen. E-Learning-Inhalte, Corporate Know How und Schulungen müssten also eigentlich sofort überall und unkompliziert verfügbar gemacht werden. Vielen Unternehmen und Akademien fehlen hierfür jedoch immer noch die technischen Mittel.

Lemon Systems möchte daher schnell helfen und stellt die Standardversion seines Mobile Learning Systems Lemon® vollkommen kostenlos und unverbindlich für die Dauer von 6 Monaten zur Verfügung: Effektives Lernen mit einer intuitiven User-Experience ? im Home Office, am Schreibtisch, im Web und auf mobilen Endgeräten.

?Die Corona-Krise stellt uns alle natürlich vor große Herausforderungen. Wir sehen aber auch, dass sie die Digitalisierung einen kleinen Schritt nach vorne treibt. Denn wir alle werden quasi dazu gezwungen, unsere Arbeit zu digitalisieren. Wenn wir Unternehmen, Akademien und Schulen bei der Digitalisierung unterstützen können, indem wir eine der ersten Hürden der Umstellung ? die Kosten ? in Zeiten der Krise reduzieren, machen wir das sehr gerne?, erklärt Björn Carstensen, geschäftsführender Gesellschafter von Lemon Systems.

Weitere Informationen zum Mobile Learning System Lemon und dem Funktionsumfang der Standardversion finden Sie auf der Website https://www.lemon-mobile-learning.com/corona/.

Für weitere Informationen und wenn Sie das Angebot jetzt nutzen möchten, füllen Sie das Kontaktformular auf der Website aus oder schreiben Sie eine E-Mail an info@lemon-systems.com ? Stichwort ?LEMON VOLLVERSION CORONA?. Das Team von Lemon Systems setzt sich umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Die Lemon Systems GmbH mit Sitz in Hamburg wurde 2016 von Björn Carstensen und Kay Mathiesen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung des Mobile Learning und Knowledge Management Systems Lemon® spezialisiert und macht digitale Lern- und Wissensinhalte in allen Sprachen und auf allen Geräten erlebbar. Mit Lemon® vereint das Unternehmen die drei Bereiche E-Learning, Corporate Knowhow-Distribution und interne Kommunikation für Teams und Mitarbeiter in einem Mobile Learning und Knowledge Management System. Für seine Arbeit wurde Lemon Systems bereits mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, unter anderem dem Digital Communication Award 2019, zwei eLearning AWARDS 2020 und einem Gold Stevie 2020.