Les Mousquetaires startet digitale Transformation mit Boomi und Solace

Boomi? , ein führender Anbieter der Cloud-basierten Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS), gewinnt zusammen mit Solace , einem Anbieter für Event-Streaming- und Management-Funktionen, die französische Einzelhandelsgruppe Les Mousquetaires als neuen Kunden. Ziel der Zusammenarbeit ist die Digitalisierung von Les Mousquetaires sowie die Implementierung einer hybriden Integrationsplattform.

Zu Les Mousquetaires gehören unter anderem der Lebensmittelhändler Intermarche, die Baumarktkette Bricorama und die Supermarktkette Netto. Das Unternehmen verfügt insgesamt über mehr als 4.000 Verkaufspunkte in ganz Europa. Um das eigene Wachstum zu beschleunigen und für zukünftige Herausforderungen im Vertrieb gerüstet zu sein, musste Les Mousquetaires die Verfügbarkeit seiner Daten optimieren und sein Ökosystem übergreifend verbinden. Das Unternehmen wollte Kunden gezielt ansprechen – und zwar über unterschiedliche Kanäle.

Entscheidende Kriterien für schnellere Time-to-Market

Um dieses Ziel zu erfüllen und das IT-System sowie die Prozesskette zu optimieren, startete das STIME – die IT-Abteilung der Les Mousquetaires-Gruppe – ein umfangreiches Transformationsprojekt. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, um Daten in Geschäften, auf E-Commerce-Plattformen und in Backend-Applikationen zu erheben und entsprechend auszuwerten. Darunter fallen Daten zu Online-Bestellungen, Lagerbeständen, Verkaufsstellen sowie weitere kritische Daten, die On-Premise und in der Cloud verfügbar sind.

Die Anzahl der Verkaufsstellen und der Umfang des IT-Systems hatten zur Folge, dass neue Applikationen nach und nach in die bestehende Architektur implementiert werden mussten. Diese umfasste das ERP-System von SAP sowie das CRM-System des Unternehmens.

Um bestehende On-Premise-Systeme mit neuen Cloud-Angeboten zu kombinieren, entschied sich STIME für eine hybride Integrationsplattform (HIP). Die Low Code-basierte Boomi AtomSphere? Platform sowie der PubSub+ Connector for Boomi überzeugten das STIME in puncto Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Sie erfüllten die Anforderungen des Unternehmens in Bezug auf die Zirkulation, Synchronisierung und Nutzung der Daten der Les Mousquetaires-Marken.

Mit den steigenden Kundenerwartungen Schritt halten

Die ereignisgesteuerte Software von Solace optimiert Event-Flows und verbessert Omnichannel-Erlebnisse für Endkunden. Darüber hinaus kann die Boomi AtomSphere-Platform dank ihrer Interoperabilität und der Verfügbarkeit nativer Connectors problemlos in die Gateway Application Programming Interfaces (APIs) und die ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) der bereits vorhandenen Systeme von Les Mousquetaires eingebunden werden.

„Es ist eine große Herausforderung, Anwendungen unterschiedlicher Größen in heterogenen Umgebungen und Rechenzentren gemeinsam zum Einsatz zu bringen. Mit iPaaS von Boomi und den Event-Streaming- und Management-Funktionen von Solace konnten wir unsere Time-to-Market erheblich beschleunigen. Wir konnten außerdem unsere Datensilos aufbrechen. Der Umfang der ausgetauschten Daten ist zudem exponentiell gestiegen. Acht Monate nach Start des Projekts konnten bereits 77 Geschäftsprozesse verarbeitet werden. Unser Ziel sind insgesamt 228 solcher Prozesse innerhalb von 12 Monaten. Mit unserer alten Architektur hätten wir dies nicht erzielen können“, sagt das IT-Team von STIME/Les Mousquetaires.

„Mit Boomi und Solace kann sich ein Einzelhandelsunternehmen wie Les Mousquetaires in Zukunft schnell an die Veränderungen im Einzelhandel anpassen und mit den wachsenden Kundenanforderungen Schritt halten. Unsere Integrationsplattform und der Solace Connector ermöglichen STIME außerdem, Kosten sowie die technische Komplexität zu reduzieren und zukünftigen Komplikationen im Datenmanagement vorzubeugen. Es ist uns gelungen, die Daten der 4.000 Verkaufsstellen zu nutzen, um Kunden wirklich Integrated Experiences zu ermöglichen“, sagt Michael Pietsch, Head of DACH & Eastern Europe bei Boomi.