LESER führt die digitale Abnahmen von Sicherheitsventilen für einen verbesserten Kundenservice ein

Trotz stufenweisen Lockerungen ist die Coronakrise auch innerhalb der Wirtschaft noch nicht bewältigt. Aufgrund der Kontakt- und Abstandsregelungen sollen Mitarbeiter noch immer nicht reisen. Das produzierende Gewerbe musste seine Produktion teilweise ganz schließen oder auf ein Minimum reduzieren. Kundenservice und Vertriebstätigkeiten können noch immer vieler Orts auf Grund der Kontakteinschränkungen nicht in traditioneller Form persönlich getätigt werden. Besonders Unternehmen mussten sich in Zeiten von strengen Restriktionen mit der Situation arrangieren. LESER geht hier mit gutem Beispiel voran. Schon 2018 begann LESER die ersten Schritte hin zur Digitalisierung. In Zeiten von Corona wurden die Vorteile jedoch erst so richtig spürbar.

Einsatz von ADTANCE Support bei der Abnahme von Sicherheitsventilen durch LESER:

Bevor LESER die fertig produzierten Sicherheitsventile für deren Einsatzbereiche übergibt, kann der Kunde die Sicherheitsventile durch eine Benannte Stelle oder durch eigene Sachverständige prüfen und abnehmen. Dabei werden die Ventile gemäß vorgegebener Schritte bezüglich der Ansprüche der jeweiligen Kundenkreise geprüft und anschließend, wenn alle Vorgaben und Toleranzwerte eingehalten sind, abgenommen. Bisher mussten die Prüfer extra zu LESER anreisen, denn der Abnahmeprozess wird bei LESER direkt in der Fertigung durchgeführt.

Dank ADTANCE Support musste LESER seine Abnahmetätigkeiten und somit auch die Auslieferung von Sicherheitsventilen an Kunden, trotz Coronakrise, nicht einstellen. Mit der videobasierten Lösung ADTANCE Support digitalisiert LESER die Abnahme vollkommen. So kann das Unternehmen trotz Kontaktverbot kompetent, aus der Ferne und dennoch unter den Augen der Kunden Abnahmen von Sicherheitsventilen durchführen. Über den gesamten Abnahmeprozess hinweg teilt der Prüfer von LESER mit Hilfe der RealWear HMT-1 Datenbrille live sein Sichtfeld mit dem Kunden, sodass dieser die Prüfung auf seinem Desktop oder mobilen Endgeräte durchweg verfolgen kann. Hat der Kunde Anmerkungen, kann dieser diese während der Prüfung kommunizieren oder bei speziellen Anliegen ein Screenshot des betreffenden Live-Stream-Ausschnitts machen, Anmerkungen direkt im Bild markieren und dieses zurück an den Prüfer schicken, sodass dieser entsprechend agieren kann.

Aber nicht nur während der Coronakrise bringt ADTANCE Support seine Vorteile zum Vorschein. ADTANCE Support ermöglicht auch im normalen Abnahmealltag von LESER effizienteres und effektiveres Arbeiten.

So profitiert LESER von den folgenden Vorteilen:

Wegfall von Reisezeiten und -kosten

Schnellere Abnahmeabläufe

Erhöhte Verfügbarkeit von Prüfern

?Mit ADTANCE Support als videobasierte, audiovisuelle Lösung bot sich uns selbst in dieser Krisenzeit die Möglichkeit, Abnahmen gemeinsam mit unseren Kunden durchzuführen”. sagt Felix Hopfer, LESER ICT und Projektleiter zur Einführung von ADTANCE Support. ?Aber auch für die Zukunft sehen wir die großen Vorteile, die wir unseren Kunden mit diesem Tool bieten”.

Das Unternehmen:

LESER ist der größte Produzent von Sicherheitsventilen in Europa und damit eines der führenden Unternehmen innerhalb dieser Branche weltweit. Das Unternehmen agiert weltweit und hat Produktionsstandorte neben Hohenwestedt/Deutschland auch in China und Indien. Des Weiteren führt das Unternehmen zwölf Tochtergesellschaften und Büros in Europa, Asien und Amerika und im Nahen Osten. LESER stellt Sicherheitsventile für die verschiedensten Industrien, wie unter anderen für die Chemie, Öl und Gas, Pharma, Lebensmittel, Heizungs- und Klima und Schiffsbaubranche her. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.050 Mitarbeiter weltweit und steht Kunden mit Ansprechpartnern in über 80 Ländern zur Verfügung.

Adtance ist ein schnell wachsendes, globales Software- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf die Digitalisierung und Optimierung von After-Sales-Services spezialisiert hat.

Adtance bietet eine Vielzahl von Lösungen an, wie z.B. Adtance Support, eine führende Fernwartungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, weltweit einen optimierten Service mit Datenbrillen und mobilen Endgeräten anzubieten. Weitere Lösungen sind zum einen Adtance Workflow, die innovative Lösung zur Abbildung von Arbeitsprozessen und Checklisten mit Hilfe von Wearables, Smartphones und Tablets oder auch die Adtance Smart Service Platform, die es Managern ermöglicht, alle Werkzeuge für den After-Sales-Service, die Sie benötigen, auf einer einzigen Plattform zu finden und zu nutzen, von der Ressourcenplanung über das Maschinenmanagement bis hin zu Lösungen für die vorbeugende Instandhaltung. Darüber hinaus bietet Adtance auch individuelle Entwicklungen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette an.

Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensgrößen. Die Lösungen werden von kleinen lokalen Sondermaschinenherstellern, aber auch von internationalen Automobilherstellern eingesetzt, so dass die Lösungen optimiert und bedarfsgerecht installiert werde