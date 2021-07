?Let?s Build Together? ASUS startet PC-DIY-Kampagne

ASUS kündigte heute den Start der ?Let?s Build Together? PC DIY-Kampagne an, um die Gaming- und PC-Bau-Community zu feiern. Das Bauen von PCs, auch bekannt als PC-DIY, ist ein integraler Bestandteil der ASUS-DNA seit der Einführung der ersten Mainboards der Marke vor über 30 Jahren. Heute stellt ASUS das meiste von dem her, um eigene PC-Systeme zu kreieren. Der Fokus liegt auf einzigartigen Designs und innovative Funktionen für PC-Gaming, Kreativarbeiten und Modding.

Die ?Let?s Build Together?-Kampagne zeigt lehrreiche und inspirierende Bauanleitungen und Videos des ASUS-Teams, des professionellen ESportlers Bugha, von Designs by IFR und anderen, die sich an die unterschiedlichsten Erfahrungslevel richten. Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Personen, die ihr aktuelles Setup aufrüsten möchten, können ihre Reise mit dem neuen ASUS PC DIY-Konfigurator beginnen, der ihnen dabei hilft, einen PC für ihre speziellen Bedürfnisse zu erstellen.

Fans können sich an der Kampagne beteiligen, wenn sie Videos oder Bilder mit dem Hashtag #ASUSPCDIY auf sozialen Plattformen hochladen und ihre eigenen PC-DIY-Momente oder Traum-Builds teilen, um tolle Preise zu gewinnen.

Für alle, die noch auf der Suche nach den perfekten Komponenten für ihr neues System sind, bietet ASUS im Rahmen von ?Let?s Build Together? zudem noch bis zum 16. Juli 2021 Cashbacks auf viele unterschiedliche Produkte:?https://promotion.asus.com/de/de/diycashback

Besuchen Sie die?ASUS PC DIY-Website?und erfahren Sie mehr über ?Let?s Build Together?

ASUS ist ein globales Unternehmen, das für seine hochwertigen Motherboards, PCs, Monitore, Grafikkarten und Router bekannt ist und zu den weltweit innovativsten Technologieunternehmen gehört. Mehr als 5.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung sorgen dafür, dass ASUS Produkte das digitale Leben durch Technik und Design kontinuierlich smarter und angenehmer gestalten. Inspiriert von dem Markenversprechen In Search of Incredible gewann ASUS allein in 2018 tausende Awards und renommierte Preise und wurde unter anderem von Forbes als eine der Global 2000 Top Regarded Companies, den Thomson Reuters– Top 100 Global Tech Leaders und den Fortune–s World–s Most Admired Companies gelistet.