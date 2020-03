Let–s go digital – Mit digitaler Weiterbildung für die Zukunft vorsorgen / Initiative der Integrata Cegos GmbH für die Handlungsfähigkeit von Unternehmen und Mitarbeitern

Integrata Cegos GmbH, ein Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group, stellt anlässlich der aktuellen Situation verstärkt ihr digitales Angebot in den Vordergrund. Unter dem Motto “Let–s go digital” hat der Weiterbildungsanbieter ein umfangreiches Angebot an digitalen Lernlösungen aus der IT sowie der Personal- und Organisationsentwicklung für Kunden zusammengestellt und wird fortan Trainings in verschiedenen virtuellen Formaten kombiniert mit kostenfreien Webinaren anbieten.

Die aktuellen Auswirkungen, die aufgrund der weltweiten Pandemie in allen Bereichen spürbar werden, stellen Unternehmen und die Weiterbildungsindustrie vor große Herausforderungen. Alle Unternehmen sind aufgerufen, ihre bisherigen Arbeits- und Lernmodelle völlig neu zu überdenken und sich im Sinne von New Work mit effektiven und zukunftsfähigen Lernformaten auf orts- und zeitungebundene Lernkonzepte vorzubereiten.

Die Integrata Cegos GmbH hat diese Marktimpulse aufgenommen und arbeitet nun noch stärker an der Überführung von Präsenzveranstaltungen in virtuelle Formate. Dabei wird das digitale Lösungsangebot sukzessive um zusätzliche Online Trainings und E-Learnings ausgebaut und mit kostenfreien Webinaren angereichert. Durch die Zugehörigkeit zur Cegos Group kann die Integrata Cegos darüber hinaus auch auf das internationale Portfolio der Standard-Trainings zugreifen, die voll digital und in mehreren Sprachen lieferbar sind.

Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Integrata Cegos GmbH, bekräftigt: “Die aktuelle Krisensituation wird mehr denn je unser Verständnis von Weiterbildung und Arbeit verändern und die digitale Transformation noch intensiver vorantreiben. Als Unternehmen der internationalen Cegos Group sind wir in dieser Hinsicht erfreulicherweise bereits gut aufgestellt. Unser Gesamtportfolio an verschiedenen Digital Learning-Konzepten versetzt uns in die Lage, kurzfristig mit passenden digitalen Inhalten zu verschiedenen Themenbereichen die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen”.

Das digitale Angebot und aktuelle Live-Webinare sind auf der Webseite (https://www.integrata-cegos.de/lets-go-digital) des Unternehmens veröffentlicht.

Integrata Cegos GmbH

Integrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.

Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.000 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.

