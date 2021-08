Letko Brosseau beabsichtigt, GEGEN den Vorschlag von Gazit-Globe Ltd. zu stimmen, Atrium European Real Estate Limited zuübernehmen

Letko, Brosseau & Associates Inc. („Letko Brosseau“) übt die Investitionskontrolle oder -leitung über ungefähr 2,4 % der ausstehenden Aktien von Atrium European Real Estate Limited („Atrium“ oder das „Unternehmen“) aus und ist der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens.

Am 2. August 2021 erhielt der Vorstand von Atrium ein Angebot des Mehrheitsaktionärs Gazit-Globe Ltd („Gazit“), das restliche Eigenkapital von Atrium zu einem Preis von 3,35 EUR pro Aktie zu erwerben. Gazit hält derzeit rund 75 % des ausstehenden Aktienkapitals von Atrium.

Nach der eigenen Analyse von Letko Brosseau ist das vorgeschlagene Angebot deutlich unterbewertet und begünstigt Gazit in ungerechtfertigter Weise auf Kosten der Minderheitsinvestoren. Der Zeitpunkt des Angebots ist günstig, da das Unternehmen beginnt, sich von der weltweiten COVID-19-Pandemie zu erholen, die dazu geführt hat, dass seine Einkaufszentren in den Jahren 2020 und 2021 über längere Zeiträume geschlossen waren.

Wir fordern den Vorstand von Atrium auf, GEGEN das Angebot zu stimmen.

Der Angebotspreis von 3,35 EUR pro Aktie unterbewertet das Unternehmen erheblich:

– Stellt einen Abschlag von 19 % auf den von Atrium selbst gemeldeten EPRA-Netto-Wiederbeschaffungswert (NRV) je Aktie von 4,15 EUR zum 30. Juni 2021 dar.

– Dies entspricht einer Senkung um 0,40 EUR gegenüber dem ursprünglichen Angebot von Gazit in Höhe von 3,75 EUR je Aktie, das am 23. Juli 2019 vorgelegt und anschließend von den Aktionären abgelehnt wurde. Dieses Angebot wurde von Minderheitsaktionären öffentlich kritisiert, und in einem Bericht von Institutional Shareholder Services (ISS), einem globalen Anbieter von Governance-Dienstleistungen, wurde empfohlen, gegen den Vorschlag zu stimmen.

– Dies impliziert einen Kapitalisierungssatz von 7,5 %, während die Renditen für erstklassige Einkaufszentren in Warschau und Prag bei 5,35 %1 bzw. 5,25 %2 liegen.

Der Vorschlag wurde wenige Tage nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 von Atrium eingereicht, die die kürzliche Wiedereröffnung aller Einkaufszentren nach insgesamt 2,7 Monaten Schließung im ersten Halbjahr 2021 sowie eine deutliche Erholung der Umsätze der Mieter und der Besucherzahlen im Juni 2021 hervorheben.

Das Management äußerte sich weiterhin optimistisch über den strategischen Plan des Unternehmens, sich auf Wohnimmobilien in Großstädten in Polen und der Tschechischen Republik zu diversifizieren. Das Unternehmen verwies auf eine Pipeline von 4.000 Wohneinheiten, von denen ein Teil bereits im März 2022 in Betrieb genommen werden soll. Auf die Frage, ob das Unternehmen sein Ziel, bis 2025 5.000 Wohneinheiten zu besitzen und zu betreiben, erreichen wird, antwortete Liad Barzilai, CEO von Atrium: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Wie es im Moment aussieht, erreichen wir es vielleicht früher.“ 3

Letko Brosseau vertritt daher den Standpunkt, dass Atrium weiterhin Werte für ALLE Aktionäre schaffen sollte.

Um den Wert unserer Investition zu schützen, beabsichtigen wir, gegen das vorgeschlagene Going Private zu stimmen. Wir erinnern den Verwaltungsrat des Unternehmens und seinen unabhängigen Ausschuss an seine Pflicht, bei der Prüfung der Vorzüge dieses Angebots die Interessen aller Aktionäre zu berücksichtigen.

Letko Brosseau ist ein 1987 gegründeter unabhängiger kanadischer Vermögensverwalter. Das Unternehmen verwaltet Vermögen für institutionelle Anleger und Privatkunden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Leitlinien oder andere Aussagen enthalten, die keine Tatsachenaussagen sind. Obwohl Letko Brosseau davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür bieten, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten und können auf Annahmen beruhen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gemacht und Letko Brosseau übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt.

_____________________________

1 Cushman & Wakefield, Poland MarketBeat Retail Q1 2021

2 Cushman & Wakefield, Czech Republic MarketBeat Retail Q1 2021

3 Atrium European Real Estate Ltd. (ATRS.AT) Q2 2021 Earnings Call. Quelle: Factset Finanzdaten und Analytik

