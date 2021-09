Letzte freie Studienplätze an Hochschule Kaiserslautern zum Wintersemester

Noch bis 19. September bietet die Hochschule (HS) Kaiserslautern Studieninteressierten die Möglichkeit, sich zum Wintersemester in einen ihrer zukunftsorientierten Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Gesundheit und Informatik einzuschreiben.

Seien es beispielsweise die Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen oder Digital Engineering am Studienort Kaiserslautern, International Business Administration oder Digital Media Marketing in Zweibücken oder auch Logistik und Angewandte Pharmazie in Pirmasens: Beste Arbeitsmarktchancen, eine exzellente Qualität des Studiums sowie praxisnahe und marktgerechte Studienformen sind Kennzeichen und Pluspunkte aller Studiengänge an den drei Studienorten der Hochschule. Eine Reihe der noch verfügbaren Studienangebote kann zudem besonders praxisnah und quasi „dual“ in Kooperation mit einem Unternehmen studiert werden oder richtet sich sogar als berufsbegleitender Studiengang explizit an Berufstätige.

Nach Sachstand werden erfreulicherweise zahlreiche Lehrveranstaltungen aller Präsenzstudiengänge sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich ab Oktober auch tatsächlich wieder „in Präsenz“ studiert werden können – Voraussetzung ist die Einhaltung der „3G“-Regel und Maskenpflicht. Von diesem Schritt hin zu wieder mehr „Studiennormalität“ werden ganz besonders die Studienanfängerinnen und -anfänger profitieren, die damit von Anfang an wieder richtiges Hochschulleben mit allem Drum und Dran kennenlernen und nutzen können. Digitale Elemente werden allerdings nach wie vor die Lehre stimmig ergänzen und anreichern.

Wer also noch kurzfristig einen attraktiven Studienplatz in einem anwendungsorientierten Wissenschaftsgebiet und damit ein Sprungbrett zu einem optimalen Start in eine erstklassige berufliche Karriere sucht, ist von der Hochschule Kaiserslautern dazu eingeladen, sich noch bis 19. September direkt Online und ohne zeitaufwändiges Bewerbungsverfahren zu immatrikulieren. Die in Frage kommenden Studiengänge, Informationen und Möglichkeit zur Einschreibung sowie kompetente Ansprechpartner bei weiteren Fragen sind unter www.hs-kl.de/studienplatz zu finden.