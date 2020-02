Leutheusser-Schnarrenberger: Hanau ist Anschlag auf unser Land

Zu dem Anschlag von Hanau erklärt Sabine

Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a.D. und stellvertretende

Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit:

Der Anschlag von Hanau ist ein Anschlag auf unser Land und unsere Demokratie.

Die Sicherheitsbehörden werden detailliert ermitteln und die Hintergründe

aufklären. Nach Halle und der Ermordung Walter Lübckes wird immer stärker

sichtbar: Die Risiken von rechtem Terror nehmen immer weiter zu.

Bereits beim Anschlag von Halle wurde ein neuer Typus von Täter sichtbar. Auch

wenn die Planung und Ausführung zunächst einmal einem Einzelattentäter

zuzuschreiben war, so ist die Vernetzung über die digitale Kommunikation der

Resonanzraum von rechtem Terror. Hass gegenüber Andersgläubigen und Bürgern,

deren Eltern oder Großeltern einmal nach Deutschland eingewandert sind, nehmen

in der Mitte der Gesellschaft zu. Lose Netzwerke, die diesen Hass in Gewalt

umwandeln, machen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht einfach.

Offenbar suchen auch einzelne, radikalisierte Gruppen nach anderen Wegen, ihre

menschenfeindlichen Einstellungen zu artikulieren.

Offener Hass zeigt sein hässliches Gesicht in Form von AfD, Pöbeleien und

Bedrohungen. Es zeigt sich, wie gefährlich die Äußerungen von Herrn Höcke sind,

dass diese Zivilgesellschaft ausgetrocknet gehöre.

Die vergangenen Jahre sind nicht nur von einem Aufschwung der AfD

gekennzeichnet. Das Spektrum, das offen im Neonazismus angesiedelt und latent

gewaltbereit ist, hat zugenommen. Diese Entwicklung wird im

Verfassungsschutzbericht deutlich und zeigt sich auch in der zunehmenden

Gewaltbereitschaft. Besonders beunruhigend ist, dass sich die Gewaltbereitschaft

in den staatlichen Sicherheitsapparaten manifestiert. Einzelfälle aus

Bundeswehr, GSG9 und Polizei nehmen zu und beunruhigen viele Bürger.

Der Staat muss seine Handlungsfähigkeit behaupten. Und die Sicherheitsbehörden

müssen ihre Befugnisse anwenden können. Es braucht Tausende Stellen an

zusätzlichem Personal und eine bessere technische Ausstattung.

Die Zivilgesellschaft zeigt in den letzten Monaten ihre Sensibilität. Jetzt

kommt es auf wache und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger an, die der

rechtsradikalen bis rechtsextremen Szene keinen öffentlichen Raum überlässt.

