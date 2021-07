Leuze präsentiert sich auf der Fachpack 2021 live

Vom 28. bis 30. September findet in Nürnberg mit der Fachpack die europäische Fachmesse für Verpackungen, Technik und Prozesse statt. Zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie wieder als Präsenzveranstaltung. Als Sensorexperte in der Verpackungsindustrie ist auch Leuze vor Ort und präsentiert ihre Innovationen und Highlights für Packaging-Applikationen im Verbund des Packaging Valley Germany e. V.

Die Fachpack 2021 hat sich den Slogan ?Wir machen Zukunft? auf die Fahne geschrieben. Als Treffpunkt des europäischen Verpackungsmarktes zieht sie Fachbesucher aus allen verpackungsintensiven Branchen an. Dazu zählen unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharma- und Medizintechnik sowie die Intralogistik . Allesamt Industrien, auf die sich Leuze als Sensorexperte fokussiert. In diesen verfügen die Sensor People über jahrzehntelange Erfahrung und tiefgreifendes Applikations-Knowhow.

Verpackungsindustrie im Fokus

Um ihren Kunden erstmals seit Beginn der Coronapandemie zusätzlich zu ihren virtuellen Veranstaltungen wieder eine reale Anlaufstelle zu bieten, hat sich Leuze für die Teilnahme an der Fachpack als Präsenzveranstaltung entschieden. Und zwar im Verbund des Packaging Valley Germany e.V. ?Halle 3, Stand 3C-235. Auf dem Gemeinschaftsstand präsentiert Leuze ihre Innovationen und Highlights rund um die Applikationen in der Verpackungsindustrie.

Innovationen und Highlights für Packaging-Applikationen

Die Sensor People stellen auf der Fachpack ihre aktuellen Produktinnovationen vor. Zum Beispiel eine Weltneuheit: den ersten Ultraschall-Licht-Kombigabelsensor GSX14E speziell für Etikettiermaschinen. Und den neuen dynamischen Referenztaster DRT 25C basierend auf der Contrast Adaptiv Teach-Technology (CAT) für horizontale Verpackungsanlagen. Ganz neu ist dieser nun auch in der Variante als Gebindesensor verfügbar, der Multipacks zuverlässig erfasst.

Mit Neugier und Entschlossenheit schaffen die Sensor People von Leuze seit über 50 Jahren Innovationen und technologische Meilensteine in der industriellen Automation. Ihr Antrieb ist der Erfolg ihrer Kunden. Gestern. Heute. Morgen. Zum Hightech-Portfolio des Technologieführers zählen eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren für die Automatisierungstechnik. Zum Beispiel schaltende und messende Sensoren, Identifikationssysteme, Lösungen für die Datenübertragung und Bildverarbeitung. Einen weiteren Schwerpunkt setzt Leuze als Safety-Experte auf Komponenten, Services und Lösungen für die Arbeitssicherheit. Leuze konzentriert sich auf ihre Fokusindustrien, in denen die Sensor People über tiefgreifendes, spezifisches Applikations-Knowhow und langjährige Erfahrung verfügen. Dazu zählen die Bereiche Intralogistik und Verpackungsindustrie, Werkzeugmaschinen, die Automobilindustrie sowie die Labor Automation. Gegründet wurde Leuze 1963 an ihrem Stammsitz in Owen/Teck, Süddeutschland. Heute sorgen weltweit über 1200 Sensor People mit Entschlossenheit und Leidenschaft für Fortschritt und Wandel. Und dafür, ihre Kunden in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich zu machen. Sei es in den technologischen Kompetenzzentren oder in einer der 21 Vertriebsgesellschaften, unterstützt von über 40 internationalen Distributoren. www.leuze.com