LexisNexis Risk Solutions wird zum Dritten Mal in Folge mit dem RiskTech100 Award von Chartis Research ausgezeichnet

LexisNexis? Risk Solutions hat heute bekannt gegeben, die Auszeichnung des RiskTech100? Awards in der Kategorie für Finanzkriminalität von Chartis Research erhalten zu haben. Die Bewertung der führenden globalen Risikotechnologieanbieter findet jährlich statt und dies ist das dritte Jahr in Folge, dass Chartis das Unternehmen für den Kategorie-Award auszeichnet. LexisNexis Risk Solutions belegte außerdem den 17. Platz in der RiskTech100?, der umfassendsten unabhängigen Studie über die weltweit wichtigsten Anbieter von Risiko- und Compliance-Technologie.

„Der erfolgreiche Sieg von LexisNexis Risk Solutions im dritten Jahr in Folge spiegelt die Tiefe des Unternehmens im Bereich der Finanzkriminalität wider – und insbesondere in den Bereichen Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC)“, so Phil Mackenzie, Senior Research Specialist bei Chartis Research. „Das Unternehmen ist weiterhin stark im Datenbereich der Finanzkriminalität tätig, welches Unternehmen dabei unterstützt, bessere Risikoentscheidungen zu treffen.“

LexisNexis Risk Solutions kombiniert fortschrittliche Analysen und globale Identitätsdaten mit innovativen Technologien für Finanzkriminalität, um präzise Perspektiven für ständig wandelnde Risiken bereitzustellen. Dieser mehrschichtige Ansatz (https://risk.lexisnexis.com/global/de/financial-services/ financial-crime-compliance) ermöglicht Unternehmen, relevante Risiken effizient zu erkennen und kritische Compliance-Prozesse abzuschließen.

„Da sich das Bedrohungsumfeld und die regulatorischen Anforderungen ständig weiterentwickeln, benötigen Unternehmen robuste und hochrelevante Compliance-Daten zur Finanzkriminalität“, verdeutlicht Alexander Frick, Strategiedirektor der D/A/CH – Region bei LexisNexis Risk Solutions. „Dass wir diese prestigeträchtige Auszeichnung zum dritten Mal in Folge gewonnen haben, zeigt unser Engagement, unsere umfassenden globalen Risikodaten kontinuierlich zu aktualisieren, um die aktuellen globalen Risikorealitäten zu reflektieren.“

Über LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis? Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, E-Commerce und Behörden an. Unser Hauptsitz liegt in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.risk.lexisnexis.com/ und http://www.relx.com/ .

Über Chartis Research

Chartis Research (https://www.chartis-research.com/) ist der führende Anbieter von Forschung und Analyse auf dem globalen Markt für Risikotechnologie. Chartis Research ist Teil von Infopro Digital, zu dem marktführende Marken wie Risk und WatersTechnology gehören. Chartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen bei der Steigerung der Unternehmensleistung durch verbessertes Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu unterstützen und Kunden dabei zu helfen, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen, indem es fundierte Analysen und umsetzbare Ratschläge zu praktisch allen Aspekten der Risikotechnologie liefert.

Rückfragehinweis: Carmen Lenzeder PR Associate, Montieth & Company m. +44 (0)7846 185 557 clenzeder@montiethco.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121957/4810662 OTS: LexisNexis Risk Solutions

Original-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuell