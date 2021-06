Libero ernennt Lisa Peterson zum Chief Financial Officer



Vancouver, British Columbia, 29. Juni 2021 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) freut sich, die Ernennung von Frau Lisa Peterson zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 19. Juli 2021 bekannt zu geben. Frau Peterson wird von Vancouver aus alle Buchhaltungs- und Finanzaktivitäten beaufsichtigen und gleichzeitig eine nachhaltige Leistung fördern, die die schnellen Wachstumspläne von Libero unterstützt.

Wir freuen uns sehr, Frau Peterson im Managementteam von Libero begrüßen zu dürfen. Mit ihrer Ernennung stärken wir das Alleinstellungsmerkmal von Libero erneut: die umfassende Erfahrung beim Ausbau großer Bergbauprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika. Mit Frau Peterson als CFO gewinnt das Team an Tiefe und Vielfalt, da sie nicht nur über Erfahrung im Bergbau, sondern auch im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt, so President und CEO Ian Harris in Bezug auf den Neuzugang. Lisa Peterson bringt jahrelange Erfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in das Unternehmen, die dazu beitragen werden, einen disziplinierten und werteorientierten Ansatz bei der Weiterentwicklung der mehreren erstklassigen porphyrischen Projekte des Unternehmens in ganz Amerika zu fördern. Sie ist ein Beispiel dafür, dass die Qualifikation der Experten sowie die Qualität der Projekte und Strategie von Libero die qualifiziertesten Kräfte der Branche anzieht.

Frau Peterson ist CPA mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bergbau, erneuerbare Energien, Infrastruktur und professionelle Dienstleistungen. Zuletzt war Frau Peterson als Vice-President of Corporate Reporting & Global Accounting bei SkyPower Global, einem großen, internationalen Entwickler und Anbieter erneuerbarer Energien, tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei SkyPower Global war Frau Peterson drei Jahre lang bei der Barrick Gold Corporation als Chief of Staff Capital Projects in der Gruppe für technische Dienstleistungen, Projektentwicklung und Planung der Lebensdauer von Minen sowie als Chief of Staff des Frontera-Distrikts in Argentinien und Chile beschäftigt. In diesen Funktionen trug sie zum Ausbau von Großprojekten bei, stand in Kontakt mit Interessensvertretern und Joint-Venture-Partnern und führte Value Assurance Reviews [in etwa: Prüfungen der Wertsicherung] der Betriebs- und Expansionsanlagen von Barrick durch. Vor ihrer Beschäftigung bei Barrick leitete Frau Peterson fünf Jahre lang die Gruppe für internationale Unternehmensberichterstattung bei KGHM. Frau Peterson begann ihre Karriere im Finanz- und Rechnungswesen bei KPMG. Sie hat ein Bachelor-Diplom in Betriebswirtschaftslehre von der Simon Fraser University.

Über Libero Copper & Gold

Libero erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) und Big Bulk im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

info@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Investor Relations

+1 778 372 0179

konstantynivska@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!