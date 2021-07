Liberty Latin America wählt Prodapt als primären Systemintegrator für die IT-Transformation in der gesamten Region

– Erste Implementierung der neuen Technologiearchitektur bei Kunden in Puerto Rico und auf den US-Jungferninseln.

Prodapt (https://www.prodapt.com/en/), ein führender Anbieter von Beratungs-, Technologie- und Verwaltungsdienstleistungen für die digitalisierten Dienstleistungsanbieter (DSP), gab heute bekannt, dass Liberty Latin America (https://www.lla.com/), ein führendes Kommunikationsunternehmen, das in mehr als 20 Ländern in Lateinamerika und der Karibik tätig ist, Prodapt als primären Systemintegrator und bevorzugten Implementierungsdienstleister für seine neu modernisierte 5G-fähige Technologiearchitektur auf Basis von Salesforce, Vlocity, Matrixx und Aria ausgewählt hat.

„Wir nutzen die Stärken von Prodapt und seine Erfahrung bei der Durchführung großer Transformationsprogramme, um uns auf dem Weg zur Implementierung unseres neuen IT-Frameworks für eine digitale, 5G-fähige Welt zu unterstützen“, sagt Christine Weber, CIO und Interim-CTO von Liberty Latin America. „Prodapt will help piece together the different technical components of this unique solution while taking a business-led approach to our technology transformation. “

Die Tatsache, dass Prodapt ein vertrauenswürdiger Partner für die führenden DSPs der Welt ist, hat es ermöglicht, ein tiefes Verständnis für die Komplexität zu entwickeln, die mit der Cloud-nativen digitalen Transformation mit mehreren Ökosystempartnern verbunden ist. Das „Schichtenkonzept“ dieser Architektur wird in Zukunft eine schnelle Expansion in andere Märkte von Liberty Latin America ermöglichen.

„Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Liberty Latin America auszubauen und ihr Partner für die nächste Generation der Technologietransformation zu sein“, sagte Harsha Kumar, Präsident von Prodapt. „Dies wird unsere Position als Transformationspartner der Wahl in der DSP-Branche weiter festigen. Wir freuen uns darauf, ein wirklich digitales Erlebnis für die Kunden von Liberty Latin America zu schaffen.“

Informationen zu Prodapt: www.prodapt.com

Prodapt unterstützt die digitalen Dienstleistungsanbieter (DSPs) bei der Transformation ihrer IT, Produkte, Abläufe und Netzwerke, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Es berät zu Fragen der End-to-End-IT/Softwarearchitektur und ist in der Anwendungsentwicklung, Systemintegration, in Testverfahren, Wartung und Support tätig. Prodapt bietet Einblicke und Transformationsdienstleistungen, die auf Vordenkerpositionen basieren und Next-Gen-Technologien wie RPA (Roboterprozessautomatisierung), AI/ML (künstliche Intelligenz/Maschinenlernen), SDN-NFV (Software-defined Networking/Netzwerkfunktionsvirtualisierung) und OSS/BSS-Systeme der nächsten Generation nutzen. Die Unternehmensberater von Prodapt unterstützen DSPs auf ihrer Transformationsreise auf mehreren Ebenen, einschließlich Cloud, Kundenerfahrung, auf das Geschäftsergebnis fokussierte Initiativen, Capex- und Opex-Optimierungsprogramme.

Neben der Unternehmenszentrale in Chennai unterhält Prodapt Niederlassungen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Indien und Afrika und ist eine ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE, und DSGVO-konforme Organisation. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats, der Jhaver Group, die über 18.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.

Informationen zu Liberty Latin America: www.lla.com

Liberty Latin America ist ein führendes Kommunikationsunternehmen, das in über 20 Ländern Lateinamerikas und der Karibik unter den Verbrauchermarken VTR, Flow, Liberty, Más Móvil, BTC, UTS und Cabletica tätig ist. Die Kommunikations- und Unterhaltungsdienste, die wir unseren Privat- und Geschäftskunden in der Region anbieten, umfassen digitales Video, Breitband-Internet, Telefonie und mobile Dienste. Unsere Geschäftsprodukte und -dienstleistungen umfassen Konnektivitäts-, Rechenzentrums-, Hosting- und Verwaltungslösungen für Unternehmen sowie Informationstechnologielösungen mit Kunden, die von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu internationalen Firmen und Regierungsbehörden reichen. Darüber hinaus betreibt Liberty Latin America ein Unterwasser- und terrestrisches Glasfaserkabelnetz, das über 40 Märkte in der Region miteinander verbindet.

