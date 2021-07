libracon und CRMFIRST: Experten für Customer Engagement feiern Jubiläum

20 Jahre libracon, 5 Jahre CRMFIRST sind 25 Jahre Kompetenz in Beratung, Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Kundenbindung und Digitalisierung in Unternehmen. Tiefe Branchenexpertise, Lösungsanbieter für Microsoft Dynamics 365 CE und Pivotal/Avolin, individuelle Softwarelösungen, Gold Partner von Microsoft, Magic und ClickDimensions, weltweites Partnernetzwerk.

2001 begann eine Erfolgsgeschichte. libracon wurde als herstellerunabhängiges Beratungs- und Implementierungsunternehmen für CRM-Systeme mit Sitz in Wiesbaden gegründet. Basierend auf erfolgreichen Projektrealisierungen bildete sich der Fokus auf Pivotal, heute Avolin, und Microsoft als strategischen CRM-Anbieter in der libracon heraus. Für die CRM-Experten ging es aber schon damals um mehr ? man entwickelte Werkzeuge, um Geschäftsprozesse zu strukturieren und zu automatisieren, um Kosten zu reduzieren, die Rentabilität von Unternehmen zu verbessern und die Digitalisierung voranzutreiben. Um die wachsende Bedeutung von Microsoft als Technologiepartner zu unterstreichen, wurde 2016 die CRMFIRST als Tochterunternehmen mit dem Ziel gegründet, das stark wachsende Geschäft mit Microsoft weiter auszubauen. Dazu wurde in der CRMFIRST das Expertenwissen, Know-how und Kompetenzen rund um Microsoft gebündelt, während libracon sich auf individuelle Softwarelösungen und Pivotal konzentrierte. Das ist geglückt. CRMFIRST ist heute ein gefragtes Beratungs- und Implementierungshaus für die Einführung von Customer Engagement-Strategien auf der Microsoft Dynamics 365-Plattform und unterstützt Unternehmen weltweit bei der Umsetzung von erfolgreichen Digitalisierungsstrategien.

Microsoft Gold-Kompetenz-Partner

CRMFIRST ist Microsoft Gold-Kompetenz-Partner und ganzheitlicher Lösungspartner für Microsoft Dynamics 365 CE und die Microsoft Power Platform. Für Kunden werden die Applikationen individuell auf ihre Anforderungen angepasst, um die gewünschten Ziele zu erreichen und somit den größtmöglichen Erfolg zu gewährleisten. ?Wir begleiten unsere Kunden umfassend auf ihrem Weg zum digitalen Unternehmen. Dabei blicken wir besonders auf die Kundenbeziehung und entwickeln digitale Strategien und Lösungen für eine erfolgreiche Kundenbindung,? erläutert Thorsten Thiede, CEO von CRMFIRST. Zu den Kunden von CRMFIRST zählen Unternehmen aus dem Finanzsektor, der Industrie und der Tourismusbranche ebenso wie Dienstleistungsunternehmen und Non-Profit-Organisationen.

Neben der Auszeichnung als Microsoft Gold-Kompetenz-Partner verfügt CRMFIRST über zahlreiche Partnerschaften mit unterschiedlichen CRM-Lösungsanbietern und ist Goldpartner von ClickDimensions und Magic Software sowie Hubdrive Alliance Partner.

Sowohl libracon wie auch CRMFIRST bieten heute ihren Kunden mit Beratungs-, Anpassungs-, Implementierungs-, Integrations-, Schulungs-, Supportdienstleistungen bis zum Application Management ein umfangreiches Portfolio für die Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategien. Als Microsoft Cloud Solution Provider Partner ermöglicht CRMFIRST Unternehmen zudem die Bereitstellung der Microsoft Online Services wie zum Beispiel Dynamics 365 an.

proSUITE-Module vom Vertrags- über das Event- bis zum Datenschutzmanagement

Neben Einführung, Anpassung und Support von Microsoft Dynamics 365 CE bietet das Unternehmen aus Hattersheim seinen Kunden individuelle Softwarebausteine für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke und Branchen. So können Unternehmen mit proCONTRACTS Verträge aller Art umfassend und intelligent verwalten, können z.B. Tagungs- und Seminaranbieter mit proEVENTS Veranstaltungen von der Einladung über die Verwaltung von Räumen, Ressourcen und Speakern bis hin zum Einlassmanagement komplett organisieren. Gleiches gilt für die Mitgliederverwaltung mit proMEMBERS und das Kundenmanagement mit proTRAVEL. proGDPR sorgt für ein umfassendes und sicheres Datenschutzmanagement im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Das jüngste Kind der proSUITE-Familie ist proCSM mit dem Gottesdienstmanager. Für Kirchen ist es der leichte Einstieg in die Digitalisierung und gerade in Zeiten von Corona eine ideale Möglichkeit Veranstaltungen sicher zu organisieren. Alle Lösungen sind für Microsoft Dynamics 365 entwickelt. Für Kunden bedeutet das neben der nahtlosen Integration in die Microsoft-Welt, ein bekanntes Look & Feel und eine schnelle Bereitstellung zum Einsatz in Organisationen.

Kontinuierliche Fort- und Weiterentwicklung und weltweites Partnernetzwerk

?Märkte und Lösungen ändern sich rasant. Wer hier mithalten will, muss immer am Puls der Entwicklung bleiben. Ein Garant für erstklassigen Service, zufriedene Kunden und optimale Projekte sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir legen deshalb sehr viel Wert auf kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen, um auch in einem dynamischen Marktumfeld die bestmögliche Lösung umzusetzen,? unterstreicht Thorsten Bleifeld, CTO. Fortbildungskontingente, eine partnerschaftliche Unternehmenskultur und eine kreative Arbeitsatmosphäre sorgen für optimale Rahmenbedingungen. Respekt, Vertrauen und eine hohe Sozialkompetenz prägen nicht nur die interne Zusammenarbeit, sondern auch den Umgang mit Kunden und Partnern bei libracon und CRMFIRST. ?Dabei spielt auch Internationalität für uns eine immer größere Rolle, denn neben dem DACH-Markt ist CRMFIRST seit diesem Jahr mit Partnern in Amerika, Kanada und auch in Australien für den Vertrieb der proSUITE-Module aktiv.? Thorsten Thiede weiter: ?Allein schon durch den Microsoft-Marktplatz AppSource werden unsere Kunden immer internationaler. Der strategische Aufbau eines qualifizierten weltweiten Partnernetzwerkes hilft uns, Märkte in Amerika und Asien ebenso umfassend wie kompetent zu betreuen.?

Wer ist libracon?

libracon ist ein Lösungsanbieter, der CRM-Projekte pünktlich, budgetgerecht und in hoher Qualität umsetzt. Die qualifizierten Teams von libracon unterstützen Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation. libracon nutzt das gesamte Leistungsspektrum von Pivotal Software und erweitert die Kundenlösungen bei Bedarf um webbasierte Services. Es wird ein vollständiger Service-Stack bereitgestellt.

Wer ist CRMFIRST?

CRMFIRST ist der innovative Dienstleistungspartner für die Umsetzung von Transformations-projekten zur Einführung von Digitalisierungsstrategien sowie von Customer Engagement-Projekten auf der Basis von Microsoft Dynamics 365. Als Tochterunternehmen des herstellerunabhängigen CRM-Beratungs- und Implementierungshauses libracon GmbH verfügt CRMFIRST über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der erfolgreichen Realisierung und Betreuung von CRM-Projekten bei Mittelstands- und Großkunden. CRMFIRST zeichnet sich durch seine Fokussierung auf Microsoft Dynamics 365 und die Microsoft Power Platform, seine klare Branchenfokussierung, seine technische Kompetenz und langjährige Expertise, seine Innovationskraft, seine Partnerschaften mit anderen Lösungsanbietern sowie einem umfassenden Leistungsportfolio für eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kunden aus. Mit seinen proSUITE-Lösungen für das Managen von Verträgen, Veranstaltungen oder Datenschutzbestimmungen in Dynamics 365 CE setzt CRMFIRST Maßstäbe.

CRMFIRST ist der auf Microsoft Dynamics 365 spezialisierte Digitalisierungspartner für Mittelstands- und Großkunden in der DACH-Region, kirchliche Organisationen und gemeinnützige Einrichtungen. Das Unternehmen unterstützt bei der Einführung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, bei der Optimierung der Kundenbetreuung und der Intensivierung von Kundenbeziehungen. CRMFIRST ist Microsoft Gold-Kompetenz-Partner und verfügt über zahlreiche Auszeichnungen und vielfältige Kunden- und Branchenreferenzen. Gemeinsam mit dem Mutterunternehmen libracon GmbH steht CRMFIRST seit 2001 für erfolgreiche und bestmögliche Projektumsetzungen – in time, in budget, in quality.

CRMFIRST zeichnet sich durch seine klare Branchenfokussierung, seine technische Kompetenz und langjährige Expertise, seine Innovationskraft, seine Partnerschaften mit anderen Lösungsanbietern sowie einem umfassenden Leistungsportfolio für eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kunden aus. Mit seinen proSUITE-Lösungen für das Managen von Verträgen, Veranstaltungen oder Datenschutzbestimmungen in Dynamics 365 CE setzt CRMFIRST Maßstäbe.

Weitere Informationen www.crmfirst.de