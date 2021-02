LieberLieber Software: SDC Systems vertreibt LemonTree in Großbritannien

Mit dem neuen Partner SDC System verstärkt LieberLieber nun seinen Vertrieb in Großbritannien und Irland. SDC Systems verfügt über einen großen Stamm an Enterprise Architect Anwendern und nimmt neben LemonTree auch die codeBeamer Connector für Enterprise Architect in sein Portfolio auf.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona Pandemie war 2020 für LieberLieber ein erfolgreiches Jahr. Einmal mehr bestätigte sich das wachsende Interesse der Industrie für das Top-Produkt LemonTree, ein neues Release steht kurz vor der Veröffentlichung. Und nun konnte mit SDC Systems ein neuer Partner gewonnen werden, der sich auf den Markt für eingebettete Systeme konzentriert, in dem die Modellierungsplattform Enterprise Architect in ganz Großbritannien und Irland weit verbreitet ist.

Stuart Parker, Geschäftsführer von SDC Systems: ?SDC Systems freut sich, die LieberLieber Modellierungsprodukte in unser Angebot an Software Prozess- und Analysewerkzeugen für den Vertrieb in Großbritannien und Irland aufzunehmen. Wir sehen einen großen Markt mit Enterprise Architect Anwendern in unserem Kundenstamm und freuen uns darauf, ihnen LemonTree sowie den codeBeamer Connector für Enterprise Architect vorstellen zu können. Die von uns vertriebenen Software-Werkzeuge eignen sich besonders gut für die Entwicklung von hochkomplexen eingebetteten Systemen, oft mit regulatorischen Zertifizierungsanforderungen, und die LieberLieber-Produkte passen gut in diese Kundenumgebung.?

Fokus auf LemonTree und codeBeamer Connector

LemonTree ist das Plug-and-Play-Produkt für die Modellversionierung (Diff and Merge), und erfreut sich bereits seit fünf Jahren wachsender Beliebtheit bei der Zielgruppe. LemonTree verbessert die Arbeit eines verteilten Modellierungsteams umfassend und unterstützt bei der Einhaltung vorgeschriebener Normen wie z.B. ISO 26262. Modelle bekommen so den gleichen Lebenszyklus wie andere Artefakte, etwa Software. LemonTree ermöglicht das für Reviews wichtige Verstehen von Änderungen zwischen einzelnen Modellversionen. Eine neue Release mit wichtigen Verbesserungen ist bereits in Vorbereitung und soll demnächst vorgestellt werden.

Anfang 2020 stellten LieberLieber und Intland Software codeBeamer Connector für Enterprise Architect vor. Diese Integration ermöglicht es Benutzern, Anforderungen, Modellattribute sowie Links und Referenzen zwischen codeBeamer ALM und Enterprise Architect zu synchronisieren. Damit lässt es sich nun noch einfacher zwischen den beiden Plattformen hin und her navigieren, während Entwicklungsdaten automatisch synchronisiert werden.

Dr. Konrad Wieland, Geschäftsführer von LieberLieber: ?Wir sind froh, mit SDC Systems einen erfahrenen Partner auf dem wichtigen britischen und irischen Markt gewonnen zu haben. SDC Systems hat viel Erfahrung mit Kunden aus dem Bereich Embedded Systems, wo Enterprise Architect weit verbreitet ist, und kann nun sein Portfolio mit LemonTree und codeBeamer Connector ergänzen. So lässt sich die Zusammenarbeit mit Kunden weiter vertiefen und es erschließen sich zusätzlich ganz neue Käufergruppen. Wir stehen SDC Systems und seinen Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung und freuen uns auf gemeinsame Erfolge!?

Mehr Informationen über LemonTree:?https://www.lieberlieber.com/lemontree/de/

Mehr Informationen über den codeBeamer Connector für Enterprise Architect:?https://www.lieberlieber.com/codebeamer/

Über SDC Systems

SDC Systems wurde 2002 gegründet und ist auf den Embedded Systems Markt in Großbritannien und Irland fokussiert.

SDC Systems bietet ein Portfolio an essentiellen Werkzeugen, Technologien und Dienstleistungen, die es Unternehmen ermöglichen, sichere Anwendungen schnell und kosteneffizient zu entwickeln. Unser Geschäft wurde auf dem Konzept aufgebaut, neue Technologien zu beschaffen, zu verstehen und zu kombinieren, um die Geschäftsleistung unserer Kunden zu verbessern und zu beschleunigen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Einführung dieser Technologien und bieten vollständige Integration, Bereitstellung, Support und zusätzliche technische Dienstleistungen.

www.sdcsystems.com

stuart.parker@sdcsystems.com

Wir sind ein Software-Engineering-Unternehmen. Das Know-how unserer Mitarbeiter liegt in der modellbasierten Software- und Systementwicklung auf Basis von Tools wie Enterprise Architect von Sparx Systems.

Unsere Auftraggeber sind Unternehmen, die besonderen Wert auf die Qualität ihrer Software- und Systementwicklung legen. Sie wollen in ihren komplexen Szenarien immer den Überblick bewahren und sicherstellen, dass bei der Entwicklung vor allem die sicherheitsrelevanten Anforderungen gut nachvollziehbar in Modellen abgebildet sind.

Speziell für diese Aufgabe stellen wir eigene Werkzeuge zur Verfügung, wie zum Beispiel LemonTree und Embedded Engineer. Ergänzend bieten wir eine Reihe von Dienstleistungen, mit denen wir unsere Werkzeuge in den Entwicklungsprozess unserer Kunden integrieren und nutzbar machen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.lieberlieber.com