LIMS-Forum 2020 erstmals als virtuelle Veranstaltung

Das LIMS-Forum der Dr. Klinkner & Partner GmbH zeigt Innovationen und Lösungen im Bereich der Labordigitalisierung und schafft einen Überblick im Markt der Labor-Informations-Management-Systeme. Etwa 20 namhafte LIMS-Aussteller präsentieren den neuesten Stand der Technik.

Erstmals online

Die besondere Herausforderung, einen realen Besuch des Forums mit Vorträgen und Standbesuchen möglichst realistisch nachzubilden, gelingt dabei durch die Einbindung in eine virtuelle Realität.

In ihr können die Besucher durch ein Kongresszentrum schlendern, Vorträge besuchen, an Diskussionsrunden teilnehmen, die Aussteller an ihren “Ständen” besuchen und sogar vorab Gesprächstermine vereinbaren. Die Besucher treten mittels Audio- oder Video-Chat mit den Ausstellern in Kontakt und können sich über die LIMS-Produkte informieren.

Pre-Opening schon am Vortag

Bereits am 9. November besteht die Möglichkeit, sich in einem virtuellen Hörsaal über den “Weg zum digitalisierten Labor” zu informieren. Alle Aussteller bieten kurze Firmenpräsentationen und eine Marktübersicht liefert den Gesamtüberblick. So kann jeder Besucher seine Vortrags- und Standbesuche schon im Vorfeld genau planen.

Tagesschwerpunkte

Am 10. und 11. November finden die Live-Events statt: Schwerpunkt am 10. November sind die Fachvorträge und Anwenderberichte, die wertvolle Praxistipps aus realen LIMS-Projekten vermitteln. Der 11. November steht im Zeichen der Aussteller: In halbstündigen Kompaktvorträgen stellen sie Innovationen und Anwendungsbeispiele ganztägig vor. An beiden Tagen sind jederzeit Standbesuche möglich – nach Terminvereinbarung oder spontan.

So beleuchtet das LIMS-Forum 2020 den aktuellsten Stand der Digitalisierung im Labor und bietet vielfältige Kontaktmöglichkeiten mit Ausstellern und Experten.

Alle Informationen zum LIMS-Forum unter: http://www.lims-forum.de/

Die Dr. Klinkner & Partner GmbH ist ein auf die Laborbranche spezialisiertes, unabhängiges Schulungs- und Beratungsunternehmen, das seit 25 Jahren mit den Schwerpunkten Analytik, Labor- und Qualitätsmanagement im gesamten deutschsprachigen Raum tätig ist.

Im Auftrag der htw saar organisiert Klinkner & Partner alle Veranstaltungen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs “Labor- und Qualitätsmanagement” sowie verschiedener Zertifikatsstudiengänge.

Zum Leistungsspektrum gehört auch ein von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Pipetten-Kalibrierlabor.

www.klinkner.de