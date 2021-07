Linerless-Labelling bei Woldoshop: saubere Kennzeichnungslösung für Reinigungsmittel

Dank Home Office besonders im Trend liegen dabei spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Kaffeevollautomaten. Ebenfalls im Trend ? weil nachhaltig: die Linerless-Etikettierlösung von Logopak, mit denen der Hersteller Woldoshop die Versandkartons für die im eigenen Online-Shop und über Amazon bestellten Produkte kennzeichnet.

Die Rede ist vom vollautomatischen Eco-Labeller Logomatic ?400 Linerless von Logopak Systeme, der Endlosetiketten ohne Trägermaterial verarbeiten kann und dadurch nicht nur Abfall nahezu vollständig vermeidet, sondern auch CO2 in Produktion, Logistik und Entsorgung einspart. Für das junge Team der Woldoshop GmbH waren diese Nachhaltigkeitsaspekte wahre ?Must-have-Argumente?, die das ökologisch ausgerichtete Image des Unternehmens und seiner Produkte unterstreichen. Dass sie mit dieser integrationsfreundlichen und schnellen Linerless-Etikettiertechnologie zudem Kosteneinsparungen in Größenordnungen bis zehn Prozent erzielen können, war natürlich auch kein Nachteil.

WoldoClean ? Premiummarke für Reiniger, Pflegemittel und Hygieneprodukte

Die Woldoshop GmbH in Norderstedt bei Hamburg bringt mit den Produkten der Eigenmarke WoldoClean Sauberkeit und Hygiene nach Hause und an den Arbeitsplatz. Alles, was man für die Reinigung und Pflege von Kaffeemaschinen und -vollautomaten, von Backöfen, Haushaltsgeräten, Fußböden oder im Sanitärbereich benötigt , kann entweder über den eigenen Online-Shop oder über Amazon online bestellt werden. Das Geschäft boomt und stellt daher hohe Anforderungen an eine professionelle Kundenversorgung. Der Kennzeichnung der Versandkartons kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, denn nur einwandfrei identifizierbare Ware erreicht auf schnellstem Weg den Kunden oder darf die Wareneingangskontrolle bei Amazon passieren. Lange Zeit hat ein Tischdrucker ausgereicht, um Versand ? und Adressaufkleber zu erstellen, die dann manuell auf die Kartons geklebt wurden. Mit dem steigenden Online-Umsatz von Woldoshop ist auch das Sendungsaufkommen von WoldoClean-Produkten und -Reinigungssets stetig angewachsen, so dass sich die Entscheider vor die Aufgabe gestellt sahen, die logistischen Prozesse weiter zu automatisieren ? mehr Artikel sollten schneller, sicherer und effizienter gekennzeichnet werden. Und dabei natürlich möglichst nachhaltig ? wodurch man bei Woldoshop auf die Eco-Labeller von Logopak aufmerksam wurde. Nach der Präsentation des Linerless-Etikettiersystems Logomatic 400 Linerless herrschte Begeisterung in Norderstedt: ?Das Teil müssen wir haben? ? so die Entscheidung zugunsten der umweltfreundlichen Etikettierlösung.

Automatisiert, flexibel, qualitätssicher: die Kennzeichnung von WoldoClean-Versandkartons

Maschinentechnisch hat sich Woldoshop für das Etikettiersystem Logomatic 400 Linerless entscheiden, das in einer Verpackungslinie des Herstellers SOCO SYSTEM integriert ist und bis zu 15 Kartons pro Minute etikettieren kann. Es ist mit einem Multikammerstempel ausgestattet und dadurch in der Lage, sehr flexibel 105 mm breite und in der Höhe individuelle Etiketten zu erzeugen und zu spenden. Sobald eine Versandeinheit durch die Fördertechnik am Etikettierer für die Etikettierung bereitgestellt wurde und der integrierte Abstandsensor die Entfernung der Oberfläche zum Etikettiersystem gemeldet hat, löst ein Triggersignal der Steuerung der Verpackungslinie den Kennzeichnungsvorgang aus. Ein Scanner am Vakuum-Applikator überprüft jedes gespendete Etikett auf seine Druckqualität und Identifizierbarkeit. Erkennt das Gerät dabei einen nicht lesbaren Barcode, wird automatisch ein neues Etikett gedruckt und appliziert. Dies gewährleistet, dass nur Versandeinheiten ausgeliefert werden, die im gesamten logistischen Kreislauf zuverlässig gelesen werden können.

Mit Hilfe der Logopak-Maschine konnte Woldoshop den Etikettierprozess zu 100 Prozent automatisieren. Verschiedene Etikettenformate können gemischt und ohne Umrüstaufwand erzeugt werden. Die Linerless-Etikettenrollen halten etwa doppelt so lange wie herkömmliche Rollen mit Trägermaterial. Die Beschaffungs- und Nachschublogistik benötigt etwa 50 Prozent weniger Platzbedarf. In Produktion, Transport und Entsorgung verbessert die Linerless-Technologie von Logopak den CO2-Footprint, ohne dabei Wasser oder andere Ressourcen zu verbrauchen. Es gibt keine manuellen Handhabungsprobleme mehr mit den Etiketten, der Barcode wird auf seine Lesbarkeit geprüft und dies auch dokumentiert und der Faktor Mensch scheidet als Fehlerquelle aus ? die Mitarbeiter werden zudem jetzt für qualitativ höherwertige Tätigkeiten eingesetzt, was sie von monotoner Tätigkeit entlastet sowie die Wertschöpfung und Produktivität von Warenausgang und Versand steigert.

Nachhaltig, flexibel, zuverlässig und kostensparend kennzeichnen ? für den Reinigungs-, Pflege- und Hygienemittelhersteller Woldoshop ist die zukunftssichere Linerless-Etikettiertechnologie des Logomatic 400 Linerless ökologische wie auch die ökonomisch eine ?saubere Lösung? und damit ganz im Sinne der über 200.000 Privat- und Geschäftskunden, die jeden Monat WoldoClean-Produkte online einkaufen.

Die Logopak Systeme GmbH & Co. KG ist einer der weltweit marktführenden Anbieter für digitale Systeme in der industriellen Kennzeichnung von Produkten, Gebinden, Kartons und Paletten.

1978 in Hartenholm bei Hamburg gegründet, ist Logopak heute weltweit mit mehr als 300 Mitarbeitern an insgesamt neun Standorten vertreten. Die Fertigung der vielseitigen Etikettierungslösungen erfolgt zu 90 Prozent am Hauptsitz des Unternehmens, bei Hamburg.

Das innovative Angebot der Logopak Systeme umfasst neben den logostisch integrierbaren Kennzeichnungssystemen die Datenmanagementsoftware LogoSoft, Barcode- und Industriedrucker sowie das erforderliche Verbrauchsmaterial zur direkten und indirekten Kennzeichnung von Produkten und Verpackungen aller Art.

Als Full-Service-Anbieter umfasst das Angebot der Logopak Systeme GmbH & Co. KG den Support, die Wartung, das Training und die langfristige Ersatzteilversorgung der eigenen IoT-Technologie. Das modulare System im Bereich Hard- und Software und das Angebot kundenspezifischer Sonderanfertigungen ermöglicht eine branchenübergreifende Umsetzung individueller Digitalisierungsstrategien in der Industrieproduktion.