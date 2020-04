Link11 DDoS Report Q1 2020: Die Bedrohungslage ist alarmierend

Link11, der führende europäische IT-Sicherheitsanbieter im Bereich Cyber-Resilienz, hat seinen DDoS-Report für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Aus den Zahlen geht hervor, dass Umfang und Komplexität der Angriffe zwischen Januar und März weiter zugenommen haben. Eine Entwarnung ist nicht in Sicht.

Das Security Operation Center von Link11 (LSOC) registrierte im ersten Quartal 2020 eine steigende Zahl von Angriffen mit hohen Volumen. Bei 51 Angriffen lag die maximale Angriffsbandbreite über 50 Gbps. Die durchschnittliche Bandbreite der Angriffe nahm ebenfalls zu und erreichte 5,0 Gbps gegenüber 4,3 Gbps im gleichen Quartal 2019.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Link11-Reports Q1 2020 gehören:

Die maximale Bandbreite hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt: Der größte Angriff wurde mit 406 Gbps gestoppt. In Q1 2019 erreichte die maximale Bandbreite einen Spitzenwert von 224 Gbps.

Komplexe Multivektor-Angriffe haben zugenommen: Der Anteil der Multivektor-Angriffe stieg von 47 % in Q1 2019 auf 64 % im Q1 2020. Zwei Drittel (66 %) aller Multi-Vektor-Angriffe kombinierten 2 -3 Vektoren. Noch wichtiger ist, dass es 19 Angriffe gab, die 10 oder mehr verschiedene DDoS-Vektoren benutzten, während in Q1 2019 kein einziger Angriff dieses Ausmaßes registriert wurde.

Die am häufigsten verwendeten DDoS-Vektoren im ersten Quartal 2020 waren DNS Reflection, CLDAP, NTP und WS-Discovery.

Die Entwicklung, dass DDoS-Angreifer zunehmend öffentliche Cloud-Dienste missbrauchen, verstärkt sich: Fast die Hälfte aller DDoS-Angriffe (47 %) im 1. Quartal 2020 benutzten Server aus der Public Cloud, im Vergleich zu 31 % im Vorjahreszeitraum.

APIs und Anwendungen wurden verstärkt angegriffen: Wenn Unternehmen neue Applikationen und Services über mehrere Plattformformen hinweg per APIs verbinden, dann werden sie zunehmend anfällig für Layer-7-Angriffe. Im Vergleich zu großvolumigen Angriffen auf Netzwerkebene handelt es sich bei Layer-7-Angriffen typischerweise um ?low and slow”-Attacken.

Marc Wilczek, Geschäftsführer von Link11: “Die Bedrohungslandschaft hat sich infolge des COVID-19-Ausbruchs verändert. Da immer mehr Menschen aus dem Home Office arbeiten, liegt der Schwerpunkt verstärkt auf virtuellen Netzwerken, die von mehreren Standorten aus gut erreichbar sein müssen. Dies schafft das perfekte Szenario für DDoS-Angreifer, die diese Netzwerke überlasten und Ausfälle herbeiführen wollen. Um dies zu verhindern, müssen Unternehmen einen proaktiveren Ansatz beim DDoS-Schutz verfolgen. Nur so können sie auf die sich ständig verändernde Bedrohungslage reagieren.?

Für Gesundheitseinrichtungen, Behörden sowie Bildungsträger im öffentlichen Sektor bietet Link11 seine DDoS-Schutzlösungen bis September 2020 kostenlos an. Das Unternehmen will damit seinen Beitrag zur Bekämpfung der zunehmenden Cybergefahren während der Coronavirus-Pandemie leisten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Link11.

Über das LSOC

Ein Team aus erfahrenen DDoS-Schutzexperten bildet das Link11 Security Operation Center (LSOC). Im 24/7-Betrieb betreut es namhafte Unternehmen beim Schutz vor Cybercrime und DDoS-Attacken. Die Weiterentwicklung der Link11 Cloud Security Plattform und der permanente Ausbau der dafür benötigten Infrastruktur liegen ebenfalls im Zuständigkeits-bereich des LSOC. Die Ergebnisse seiner Arbeit und die Analysen der Angriffe veröffentlicht das LSOC regelmäßig in Reports sowie als Warnmeldungen und Analysen zu aktuellen DDoS-Sicherheitsvorfällen auf dem Security-Blog von Link11.

Link11 ist der im Bereich Cyber-Resilienz führende europäische IT-Sicherheitsanbieter. Die globalen Schutzlösungen der Cloud Security Plattform sind vollständig automatisiert, reagieren in Echtzeit und wehren alle Angriffe, so auch unbekannte und neue Muster, in unter 10 Sekunden ab. Link11 bietet laut einhelliger Analysten-Meinung (Gartner, Frost & Sullivan) die schnellste Mitigation (TTM), die auf dem Markt verfügbar ist. Um Cyber-Resilienz zu gewährleisten, sorgen u.a. Web- und Infrastruktur-DDoS-Schutz, Bot-Mitigation, API-Schutz, Secure-DNS, Zero-Touch-WAF, Secure-CDN bis hin zu Threat-Intelligence-Services für eine ganzheitliche und Plattform-übergreifende Härtung der Netzwerke und kritischer Anwendungen von Unternehmen. Die internationalen Kunden können sich so auf ihr Geschäft und digitales Wachstum konzentrieren. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde Link11 mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet.