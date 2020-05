Linkando sponsert “Hackathon 2020 – Be Part of the digital Transformation” des Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI)

Landau, 07. Mai 2020 – Nachdem der für den Mai geplante Kongress der VDI Studenten und Jungingenieure wegen des Corona-Virus abgesagt werden musste, veranstaltet der Verein am 23./24. Mai 2020 den geplanten Hackathon – als virtuellen Event. Die Cloud Plattform von Linkando spielt dabei eine wichtige Rolle.

Der Fokus des Programmierer-Wettbewerbs liegt auf der Planung und Umsetzung von mobilen Apps und Anwendungen, die das Netzwerk des Vereins stärker zusammenbringt. Als Ausgangspunkt dient die ConnectING-Idee vom Löwenwettbewerb 2019 zur spontanen und lokalen Vernetzung aller VDI-Mitglieder. Den teilnehmenden Teams wird für den Hackathon die Verwendung von sogenannten Progressive Web Apps (PWA) empfohlen. Linkando stellt für hierfür den Programmierteams seine Cloud Plattform für digitale Arbeitsräume und Zusammenarbeit als API-Backend zur Verfügung.

“Wir freuen uns, dass Linkando dem VDI seine Technologie als Backend für den Hackathon zur Verfügung stellt”, sagt Marion Tschorn, Koordinatorin des VDI-Netzwerks “Studenten und Jungingenieure”. “Damit können unsere jungen Talente ihre Programmierkenntnisse unter Beweis stellen und sich einen spannenden Wettkampf liefern.”

Auch Volker Wiora, CEO bei Linkando, ist begeistert von der Umsetzung des gemeinsamen Projekts: “Es macht Spaß mit jungen Ingenieurtalenten aus ganz Deutschland zusammenzuarbeiten und mitzubekommen, wie auch in Zeiten der Coronakrise durch virtuelle Teams und Begeisterung für Innovation neue Produktideen entstehen. Sehr gerne unterstützen wir den VDI, einen der größten und traditionsreichsten Verbände Deutschlands, bei diesem Projekt mit unserer Software-Plattform.”

Mehr Informationen zum “Hackathon 2020 – Be Part of the digital Transformation” unter: www.vdi.de/suj-digital