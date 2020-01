LINKE-Finanzexperte De Masi für digitalen Euro als Alternative zu Facebook-Projekt Libra

Angesichts der Diskussion um das Digitalgeld-Projekt Libra von

Facebook hat sich der LINKE-Politiker Fabio De Masi für einen digitalen Euro

ausgesprochen. “Libra gehört verboten. Der Konzern könnte Kapitalflucht in

Entwicklungsländer fördern und ganze Regierungen in die Knie zwingen”, sagte der

stellvertretende Vorsitzende und finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion im

Bundestag im Gespräch mit “neues deutschland” (Dienstagausgabe). Verbote

reichten aber nicht. “Wenn Banken ihre Filialen ausdünnen und immer mehr

Menschen mit Apple Pay und dem Handy bezahlen, dann müssen wir eine staatliche

Alternative anbieten.” Er wolle “das Bargeld durch eine staatliche

Digitalwährung ergänzen”, so De Masi weiter. Laut dem Finanzmarktexperten

könnten Bürger ähnlich wie Banken ein Konto bei der Europäischen Zentralbank

(EZB) führen. “Die Eigenschaft von Bargeld besteht nicht darin, Münzen oder

Banknoten zu sein, sondern Geld der Zentralbank. Denn das Geld der EZB ist

sicher”, erklärt De Masi.

