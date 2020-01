Linke optimistisch mit Blick auf lose Kooperation mit der CDU in Thüringen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich

optimistisch mit Blick auf eine mögliche lose Zusammenarbeit seiner Partei mit

der CDU in Thüringen gezeigt. Nach einem von Altbundespräsident Joachim Gauck

vermittelten Gespräch mit ihm und CDU-Landeschef Mike Mohring sagte Ramelow dem

“Tagesspiegel” (Dienstagausgabe): “Projektorientierte Regierungsarbeit heißt das

Zauberwort, um neue Wege und neue Formen auszuloten.” Einzelheiten müssten die

Parteien regeln. “Mein Angebot als Ministerpräsident ist, dass ich im Rahmen von

zu definierenden Projekten die Regierungsarbeit gerne auch unter Einbeziehung

der CDU und der FDP so organisieren möchte, dass Dinge der Veränderung eine

Chance haben und sich die Parteien bei diesem Prozess auch wiederfinden.”

Linken-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow sagte dem “Tagesspiegel”: “Bodo

Ramelow versucht auf der Grundlage einer Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün

für stabile Verhältnisse mit den anderen demokratischen Parteien zu sorgen.

Gespräche dazu sind klug und richtig.” Die CDU und ihr Partei- und Fraktionschef

Mohring müssten sich nun über die Rolle klarwerden, die sie in Thüringen

wahrnehmen wollten.

Tagesspiegel-Bericht online: https://www.tagesspiegel.de/25426286.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4490574

OTS: Der Tagesspiegel

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell